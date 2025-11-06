Slušaj vest

Na putu Zlatibor - Nova Varoš zapalio se automobil tokom vožnje i u potpunosti izgoreo.

Automobil se zapalio iz još uvek neutvrđenih razloga, a kako se saznaje, saobraćaj je na ovoj deonici puta usporen.

Sve se odigralo nešto posle 16 časova u blizini mesta Tavnik.

- Ceo auto je izgoreo, ko zna šta je uzrok, sve češći su ovakvi slučajevi - kažu očevici.

Za sada nema informacije da li ima povređenih, a na lice mesta odmah su pristigli vatrogasci.

Kurir.rs/Informer

