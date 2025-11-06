Hronika
VATRA PROGUTALA AUTO NA MAGISTRALI: Saobraćajni incident na putu Zlatibor - Nova Varoš
Na putu Zlatibor - Nova Varoš zapalio se automobil tokom vožnje i u potpunosti izgoreo.
Automobil se zapalio iz još uvek neutvrđenih razloga, a kako se saznaje, saobraćaj je na ovoj deonici puta usporen.
Sve se odigralo nešto posle 16 časova u blizini mesta Tavnik.
- Ceo auto je izgoreo, ko zna šta je uzrok, sve češći su ovakvi slučajevi - kažu očevici.
Za sada nema informacije da li ima povređenih, a na lice mesta odmah su pristigli vatrogasci.
