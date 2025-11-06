Slušaj vest

U BiH je Dan žalosti zbog tragedije u Tuzli. Broj stradalih u stravičnom požaru, koji je izbio u Domu penzionera povećan je na 12, nakon što je jedna osoba preminula tokom dana u Univerzitetskom kliničkom centru u tom gradu. Povređeno je više od 30 ljudi.

Miludin Baraković, meštanin Tuzle, govorio je za emisiju "Crna hronika" o svom prijatelju koji je bio smešten u ovom domu, a on i dalje ne uspeva da dobije informacije o stanju svog prijatelja.

- Jutros sam došao posle incidenta, katastrofe, nisu mogli ništa da mi kažu, rekli su da dođem tokom dana. Bio mi je dobar prijatelj, rođeni Sarajlija, dobar čovek, rukometaš, legenda Tuzle, Hamo Mrki, čuveni rukometaš, dobar čovek. Sin mu je jedan u Americi, jedan u Sarajevu, nisam uspeo da ih kontaktiram. Obilazio sam ga, bio sam baš u subotu da posvetim njega i suprugu Radu. Oni su prosvetni radnici, davno otišli u penziju. Imaju preko 83 godine - kaže on.

On dodaje da kada ih je posetio u subotu dočekao ga je neverovatan prizor:

- Bili su nepokretni, bili su na sedmom spratu gde je požar i izbio. Soba je okrenuta prema istoku, Hamo je bio u desnom, a supruga u levom krevetu. Bili su u teškom stanju.

Baraković kaže da misli da je ovaj dom za stare imao lincencu, ali nije siguran, pa je objasnio:

- Za požar sam saznao jutros rano. Stanujem blizu, na 100 metara. Juče je bila utakmica i dok sam gledao neobično su se čule sirene. Supruga me je pitala šta je ovo, ja sam mislio da nekoga ganjaju. Nisam ni slutio da se ovo dogodilo. Kroz prozor sam video kako vatrogasno vozilo brzo dolazi sa zapada na intervenciju ovde. Nisam ni slutio da je ovde požar. Tek ujutru sam na vestima saznao - kaže on.

dodaje da i dalje ne zna šta se dogodilo sa njegovim prijateljem, ali je pitao momka iz obezbeđenja koji ga je pre prilikom poseta odvodio do sedmog sprata kod njegovog prijatelja:

- Pitao sam momka iz obezbeđenja, on mi sleže ramenima. Daj bolan, kaži, da li je živ, da li je povređen, teško ili lako? On kaže da ne zna. Šta čovek da kaže? Može samo opsovati nemar - kaže

Radoslav Milovanović, predsednik Udruženja privatnih domova za stare, navodi da su vatrogasci te noći stigli za pet minuta, a on se u tom trenutku nalazio kod kuće:

- Uposlenici doma su doleteli, i oni koji su bili u smenama i oni koji nisu. Vatrogasci iz Tuzle i okolnih gradova su došli i požar je lokalizovan. Noć je bila stvarno užasna, podseća na teške tragedije. Svi su dali svoj maksimum. Svi ljudi sa sedmog sprata, oko 32 njih, su brzo evakuisani na niže spratove i ukazana im je medicinska pomoć u samom domu. Nakon toga su oni kojima je to bilo potrebno prebačeni u klinički centar, a neki vraćeni u dom penzionera - navodi Milovanović.

Milovanović kaže da nije upoznat sa istragom, ali navodi da je identitet svih žrtava poznat.

Ovaj dom nastavlja sa radom, a Milovanović kaže da su odmah uspostavljeni sistemi rada pod novonastalim uslovima, a ugroženi spratovi su blokirani zbog istrage, te su penzioneri preraspoređeni po spratovima.

- Ovde je juče bila delegacija Vlade BiH i delegacija gradske uprave koji su obećali pomoć nakon završene istrage i kada se komisijski utvrdi šta treba da se renovira. Život u domu penzionera se nastavlja dalje - kaže Muslimović.

