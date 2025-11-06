Slušaj vest

Jedna osoba je ubijena, a druga teško povređena u pucnjavi koja se dogodila u četvrtak uveče u baru blizu Veronikagase u bečkom okrugu Otakring.

U incidentu koji se dogodio u 22:05, dva Čečena su navodno upucana i teško povređena u turskom restoranu. Jedan je preminuo na licu mesta, a nije poznato da li je život druge žrtve u opasnosti.

Policija je potvrdila incidente, ali još ne može da otkrije dalje detalje dok je operacija velikih razmera u toku i potraga za osumnjičenim počiniocem, čije je ime navodno poznato.

Prema informacijama turske zajednice, navodni strelac je državljanin Srbije.

Portparol policije Markus Ditrih izjavio je da je istraga u punom jeku. Broj ispaljenih hitaca i motiv smrtonosnog obračuna nisu poznati.