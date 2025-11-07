Slušaj vest

U Beogradu je uhapšen četrdesettrogodišnjimuškarac koji je osumnjičen za više krivičnih dela, među kojima je i silovanje deteta, kao i njegovo iskorišćavanje u poronografske svrhe.

A, kolika kazna je predviđena za ova gnusna krivična dela i koliko brzo je u ovakvim slučajevima pravda dostižna, otkrio je za Kurir televiziju Nemanja Milošević advokat.



- Zaprećena kazna za ovo delo, koje je zaista teško krivično delo, jeste minimalno 10 godina zatvora, s tim da je u ovom konkretnom slučaju tužilaštvo tražilo doživotni zatvor. Dakle, da li će se to ostvariti ili neće, videćemo - stvar je suđenja, ali to su činjenice kojima sada raspolažemo. Sa druge strane, što se tiče samog postupka, postupak će izgledati pre svega tako da će se videti da li će na pravnoj snazi ostati optužnica koja je, da kažemo, podneta - kaže Milošević i dodaje:

- Odbor nema pravo da se tome protivi. Sam postupak će uzeti neko vreme, trajaće i u tom smislu biće izvođeni dokazi koji su predviđeni samim postupkom. Što se tiče izmena krivičnog zakonodavstva Republike Srbije u vezi sa ovim konkretnim krivičnim delom silovanja, za samo krivično delo silovanja nije bilo nikakvih izmena.

Zatražena doživotna kazna

Milošević dodaje i da postoji verovatnoća da se silovatelju presudi doživotna kazna zatvora:

- Bilo je predloga da se uvede jedno posebno krivično delo koje bi inkriminisalo, sankcionisalo one slučajeve kada se radi o situacijama da žrtva nije pružila otpor, ali je bila protiv tog samog čina obljube. Videćemo šta će vreme doneti pred nama. Zatraženo je da se on osudi na doživotnu kaznu. Šansa svakako postoji, to je bez dileme. Ja sam uvek za to da sud treba da presudi, to je takozvana pretpostavka nevinosti dok se ne dokaže suprotno, ali svakako u ovom slučaju mi ne smemo da zanemarimo težinu krivičnog dela.

Podsetimo, optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Ž. M. se stavlja na teret izvršenje krivičnih dela silovanje, produženo krivično delo nedozvoljene polne radnje, kao i prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Okrivljeni se od trenutka hapšenja nalazi u pritvoru, gde će, prema odluci suda, ostati do početka suđenja.

