Sumnja se da su privedeni u dužem vremenskom intervalu prikupljali poverljive informacija od značaja za bezbednost Republike Srbije i prosleđivali ih albanskim obaveštajnim službama.

Istraga je trajala više meseci, a hapšenje je nastavak akcije od 1. novembra kada je na administrativnoj liniji uhapšen Milan Vukašinović. Tom prilikom on je pokusao pobegne, ali su srpske bezbednosne službe upotrebile vatreno oružje i Vukašinović je ranjen. Odmah mu je na licu mesta ukazana medicinska pomoć, transportovan je u KC Niš na lečenje i određeno zadržavanje i pritvor.