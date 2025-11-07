Slušaj vest

Mladić (25), napadnut je sinoć nožem u jednom lokalu u Ulici Danila Kiša u Novom Sadu.

Kako se saznaje, muškarac je zadobio povrede glave i prevezen je u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.

- Lekarska ekipa intervenisala je po prvom prioritetu zbog muškarca koji je povređen hladnim orudem u predelu glave od strane drugog lica. Svestan je prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine. Policija je obaveštena od strane Zavoda za urgentnu medicinu - izjavio je pr Zavoda za urgentnu medicinu dr Zoran Krulj.

(Blic)

