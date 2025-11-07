Slušaj vest

U Višem sudu u Beogradu danas je ponovo odloženo suđenje reditelju i vlasniku škole glume Miroslavu Miki Aleksiću, optuženom za silovanje i seksualno uznemiravanje nekoliko polaznica te škole.

Suđenje je odloženo na neodređeno vreme zbog izostanka optuženig, čije zdravstveno stanje se, kako je rekao njegov branilac pogoršalo. Branilac je naveo da Aleksić nema snage da govori, zbog čega advokati održavaju kontakt s njegovom suprugom.

Sudija je naložio novo veštačenje na okolnost da li je Aleksić sposoban da prati suđenje, nakon čega će zakazati novi termin suđenja.

Podsetimo, Aleksić je uhapšen u januaru 2021. godine nakon što su ga glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić, kao i još nekoliko devojaka koje su bile polaznice njegovog dramskog studija, odnosno škole glume "Stvar srca", prijavile za silovanje i nedozvoljene polne radnje. Aleksić je proveo nešto više od godinu dana u pritvoru, a u martu 2022. godine je pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

whatsapp-image-20231123-at-10.43.11-am-1.jpg
Milena Radulović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Nekoliko ročišta u prethodnom periodu je odlagano zbog toga što okrivljeni nije pristupio suđenju, a opravdanje je svaki put bilo isto - njegovo loše zdravstveno stanje.

Inače, tokom prethodnih ročišta svedočile su devojke koje su dobile status oštećenih i iznele su jezive i šokantne detalje iz Aleksićeve škole glume. Žrtve su detaljno opisivale pred sudom zlostavljanje, koje su kako tvrde, preživele od Aleksića "kome su verovale kao najbližem članu porodice".

Aleksić je tokom iznošenja odbrane pred sudom negirao sve optužbe, tvrdeći da su one izmišljene. 

