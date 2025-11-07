Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, uhapsili su A. N. (32) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nasilničko ponašanje.

Kako se sumnja on je jutros u kafiću u Ulici Danila Kiša nožem napao i povredio V.F. (25), državljanina Crne Gore.

- On je uhapšen brzo nakon prijave i određeno mu je zadržavanje - navode iz MUP.

Mladić koji je primljen u Urgentni centar KCV nakon napada u kafiću zadobio je povrede lica, saopšteno je Kuriru iz pr službe KCV. 

Podsetimo, Hitna pomoć je mladića koji je jutros napadnut nožem u lokalu, prevezla u bolnicu. 

- Pacijent ima povrede u vidu oguljotina i posekotina u predelu lica. Nakon obavljene kompletne dijagnostike, ukazane lekarske pomoći i izvršene primarne hirurške obrade rana, pacijent je hemodinamski stabilan otpušten na dalje kućno lečene - navode iz Kliničkog centra. 

Ne propustiteHronikaMLADIĆ IZBODEN U KAFIĆU U NOVOM SADU: Sa povredama glave hitno prevezen u bolnicu!
17606332731745394845Hitna-pomoc-ilustracija.jpg
HronikaKRVAVO POPODNE U NOVOM SADU U roku od dva sata izbodena 2 muškarca
shutterstock-785605885.jpg
HronikaUŽAS U NOVOM SADU Mladić izboden u kafiću
1718981466udesfotoilustracija.jpg
HronikaU NOVOM SADU UHAPŠEN MUŠKARAC (36) ZBOG POKUŠAJA UBISTVA: Nožem u Petrovaradinu izbo čoveka (37) više puta
policija02-news1-petar-aleksic.jpg