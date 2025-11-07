Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala, u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala Uprave kriminalističke policije i Republičkom vodnom inspekcijom, izvršili su kontrolu privrednog društva „Bager komerc“ i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, uhapsili su S. I. (72) vlasnika ovog privrednog društva i V. M. (44) direktora navedenog privrednog društva!

Uhapšeni vlasnik i direktor "Bager komerca" Foto: MUP Srbije

Kako piše u saopštenju PU Smederevo, oni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena gradnja, nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina, oštećenje životne sredine i protivpravno zauzimanje zemljišta.

- Oni su bez saglasnosti, licence, vodnih uslova i bez dozvola nadležnih organa vršili delatnost iskopavanja šljunka i peska u atarima sela Skobalj i Dragovac, na parcelama koje su u vlasništvu Republike Srbije i fizičkih lica - piše u saopštenju.

Nelegalnim iskopavanjem mineralnih sirovina, na površini od oko 30 hektara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, stvorena su tri veštačka, akumulaciona jezera, na koji način je oštećena životna sredina u širem prostoru i većem obimu.