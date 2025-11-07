Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsilo osumnjičenog D.J. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženjima građana ”Proaktivna omladina Kovilja“ i ”Centar za edukaciju poljoprivrednika – Agronom”, u kojem je osumnjičeni D.J. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada, AP Vojvodine i Republike Srbije za realizaciju 43 projekata, u ukupnom iznosu od 15.064.886 dinara. Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već je sav novac potrošen na štampu brošura i flajera, pri čemu je osumnjičeni D.J. davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja, obuke, radionice, izložbe , festivali i dr.). Na taj način je Gradu Novom Sadu, AP Vojvodini i Republici Srbiji naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 15.064.886 dinara - navode u saopštenju.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom D.J. je određeno zadržavanja do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.