U Višem sudu u Somboru juče je počelo suđenje bivšoj policajki Kristini K. (46) iz Sombora, koja se sumnjiči za učestvovanje u teškom ubistvu državljanina Slovenije. Osim optužene policajke, na optuženičkoj klupi našao se i njen bivši partner Predrag B. (37) iz Vrbasa, koji se osim za to krivično delo tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Na samom početku glavnog pretresa, predočeni su detalji optužnice, a nakon izjašnjenja optuženih, izneta su i uvodna izlaganja stranaka, nakon čega su u okviru dokaznog postupka optuženi dali izjave.

Iz Višeg suda potvrdili su da je takođe doneta odluka da se pritvor prema okrivljenoj bivšoj policajki produži.

- Pritvor prema okrivljenoj K. K. poslednji put je produžen rešenjem vanpretresnog veća Višeg suda u Somboru od 4. novembra i po tom rešenju može da traje najduže do 6. januara 2026. godine - rečeno je za Kurir.

Suđenje će biti nastavljeno 27. novembra, kada je planirano saslušanje svedoka.

Podsetimo, ubistvo državljanina Slovenije rasvetljeno je u avgustu prošle godine, pet godina posle njegovog izvršenja. Istražitelji su utvrdili da je Slovenac ubijen 2019. godine iz službenog pištolja službenice MUP Srbije, osumnjičene Kristine K., a da je direktni izvršilac ubistva osumnjičeni Predrag B. (36) iz Vrbasa.

- Sumnja se da je državljanina Slovenije po imenu Tomas ubio Predrag B., tadašnji dečko Kristine K. na jednom salašu kod Sombora. Policijska službenica je, kako se sumnja, odvezla Predraga do napuštenog salaša gde je on trebalo da se sastane sa Slovencem. Navodno, kada su stigli, ona je ostala u autu, a Predrag B. je poneo njeno oružje. Između osumnjičenog i ubijenog, za koga se veruje da je bio povezan sa kriminalnim grupama, izbila je svađa i Predrag B. je, kako se sumnja, ispalio hice u njega - otkrio je ranije izvor Kurira detalje iz istrage.

Posle zločina ljubavni par je sakrio telo, a pištolj je ostao kod Predraga B.

- Prema odbrani koju je iznela Kristina K., dečko s kojim je učestvovala u zločinu počeo je da preti njoj i njenoj deci i traži novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je ubio čoveka. Ona je onda, u junu 2020. godine, prijavila da joj je pištolj ukraden, a tragove zločina pokušala je da prikrije s novim partnerom Daliborom Š. (37) iz Sombora - podseća izvor.

Naš izvor dodaje da je Kristina K. sa Daliborom Š. otkopala telo, a zatim su ostatke prevezli na drugu lokaciju i ponovo zakopali.

- Policija je u avgustu prošle godine zaista našla ostatke tela koji su bili zakopani na Monoštorskom putu - dodaje izvor.

On podseća da se za ovaj zločin saznalo posle pet godina i to kada je Dalibor Š. uhapšen zbog drugog krivičnog dela. Inače, u vreme kada se za zločin saznalo i osumnjičeni Predrag B. je bio u zatvoru zbog drugog krivičnog dela, a Kristina K. je tada uhapšena.

