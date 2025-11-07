Slušaj vest

Suđenje Aliji Balijagiću, optuženom za dvostruko ubistvo u Sokocu kod Bijelog Polja, odloženo je danas u Višem sudu u tom gradu, jer još nije završeno psihološko veštacenje, niti je pristupio veštak iz Forenzickog centra u Danilovgradu.

Iz Forenzickog centra sud je obavešten da zbog drugih, ranije preuzetih obaveza veštak hemijske struke Dejan Smolović nije bio u mogućnosti da prisustvuje današnjem ročištu.

Balijagić je ranije priznao da je 25. oktobra prošle godine, u Sokocu, hicima iz lovacke puške, u njihovom domu, ubio brata i sestru Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69). Suđenje se nastavlja 17. novembra u 12.30 časova.

Žrtve i Balijagić Foto: Privatna Arhiva, Printskrin Facebook/Vijesti iz Bijelog Polja

Podsetimo, Jovana i Milenku Madžgalj usmrtio je popevši se na blokove iza njihove kuće, da bi potom u njih ispalio više hitaca. Meštani sela bili su očajni jer je osumnjičeni Balijagić nakon zločina „lako“ umakao policijskim snagama i tvrdili su da je ubistvo moglo biti sprečeno da su nadležni reagovali na vreme.

Za njim su tada tragale Specijalne snage Vojske Crne Gore i pripadnici policije, a on je sve vreme dok je bio u bekstvu bio naoružan, sa municijom.