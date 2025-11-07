Slušaj vest

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu upoznat je sa slučajem nasilja nad devojčicom u autobusu na liniji 59, potvrđeno je za Kurir iz ove institucije.

Da podsetimo, juče se na društvenim mrežama pojavio uznemirujući snimak na kome se vidi kako majka šamara devojčicu koja se žali da je boli, na šta dobija komentar: "I treba da te boli". Na udaranje deteta niko od putnika iz autobusa nije reagovao.

1/2 Vidi galeriju sumnja se da je udarala ćerku Foto: Društvene Mreže

- Gradski centar za socijalni rad u Beogradu je kao organ starateljstva upoznat sa slučajem. Nakon prijave od strane građana i dostavljanja podataka o identitetu lica sa snimka, stručnjaci Gradskog centra su izašli na teren, kako bi u skladu sa zakonom, procenom i procedurom preduzeli neophodne mere iz svoje nadležnosti u odnosu na zaštitu maloletnog deteta, ali na dostupnim adresama porodica nije zatečena - rekli su za Kurir.

Majka tuče dete u gradskom prevozu Izvor: Društvene mreže

Kako navode, ostvarena je saradnja sa MUP-om i nakon što policija pronađe osobu i dete sa snimka, Gradski centar će u skladu sa nadležnošću utvrditi okolnosti u kojim dete živi i u skladu sa procenom i potrebama primeniti mere i aktivnosti u cilju zaštite deteta.