POLICIJA TRAGA ZA OVOM NASILNICOM, ŠAMARALA DEVOJČICU U AUTOBUSU: I beogradski Centar za socijalni rad obavešten o slučaju, dete će biti zaštićeno! (foto)
Gradski centar za socijalni rad u Beogradu upoznat je sa slučajem nasilja nad devojčicom u autobusu na liniji 59, potvrđeno je za Kurir iz ove institucije.
Da podsetimo, juče se na društvenim mrežama pojavio uznemirujući snimak na kome se vidi kako majka šamara devojčicu koja se žali da je boli, na šta dobija komentar: "I treba da te boli". Na udaranje deteta niko od putnika iz autobusa nije reagovao.
- Gradski centar za socijalni rad u Beogradu je kao organ starateljstva upoznat sa slučajem. Nakon prijave od strane građana i dostavljanja podataka o identitetu lica sa snimka, stručnjaci Gradskog centra su izašli na teren, kako bi u skladu sa zakonom, procenom i procedurom preduzeli neophodne mere iz svoje nadležnosti u odnosu na zaštitu maloletnog deteta, ali na dostupnim adresama porodica nije zatečena - rekli su za Kurir.
Kako navode, ostvarena je saradnja sa MUP-om i nakon što policija pronađe osobu i dete sa snimka, Gradski centar će u skladu sa nadležnošću utvrditi okolnosti u kojim dete živi i u skladu sa procenom i potrebama primeniti mere i aktivnosti u cilju zaštite deteta.
Inače, snimak je na društvene mreže okačila pijanistkinja Mina Krajnović, a video je ubrzo postao viralan. U opisu uznemirujućeg snimka bilo je navedeno da se sve dogodilo u gradskom autobusu na liniji 59 u sredu na Banjici. Video je razbesneo građane, koji su komentarisali "da nasilnu ženu pod hitno treba uhapsiti, a dete zaštiti".