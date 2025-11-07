Slušaj vest

U gotovo svim crnogorskim opštinama u toku su pojačane policijske aktivnosti, koje, prema saznanjima "Vijesti", obuhvataju ciljane kontrole i pretrese lica povezanih sa organizovanim kriminalom.

Kako je nezvanično rečeno iz Uprave crnogorske policije, akcije su usmerene na pripadnike kriminalnih grupa uključene u različite oblike nezakonitih delatnosti, kao i na osobe koje se dovode u vezu sa njima ili se vode kao operativno interesantne.

- Kontrole i pretresi obuhvataju pripadnike kriminalnih grupa, sa njima povezana i operativno interesantna lica - navode oni.

Kurir.rs/Vijesti.me

