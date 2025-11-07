Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Valentina S. (46) i Srđan R. (39) zbog postojanja osnova sumnje da su sa još jednim osumnjičenim za kojim se traga, 3. novembra 2025. godine u večernjim časovima u napuštenoj kući u centru Beograda zajedno, na svirep način ubili oštećenog S.R.

- Osumnjičeni Valentina S. i Srđan R. su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu - saopšteno je iz tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti.

U odnosu na osumnjičenog za kojim se traga, tužilaštvo je predložilo sudu da naredi izdavanje poternice.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni najpre 3. novembra oko 19 časova došli iz pravca Ulice cara Dušana do navedene napuštene kuće u Francuskoj ulici zajedno sa oštećenim, pa su se najpre verbalno, a potom i fizički sukobili sa njim.