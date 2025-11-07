Slušaj vest

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici svedočenjem babaica nastavljeno je suđenje ginekologu M. M. (46) iz Rume, optuženom za akušersko nasilje nad dve porodilje - Maricom Mihajlović i Jelenom Ivković, čije su bebe tom prilikom preminule. Inače, ovo je prvi proces u Srbiji za akušersko nasilje sa smrtnim ishodom.

Marica Mihajlović i Jelena Ivković Foto: Dijana Šćekić

Na današnjem ročištu svedočile su tri babice iz sremskomitrovačke bolnice koje su prisustvovale porođaju Jelene Ivković. Sve tri dale su gotovo identične izjave: "Ne sećamo se detalja.“ Suđenju su prisustvovali oštećena Jelena Ivković, njen suprug i majka. Jelena Ivković nakon suđenja nije želela da daje izjave, ali je kratko poručila:

- Verujem tužilaštvu. Čudno mi je da se svedokinje ničega ne sećaju, ali sačekaću kraj suđenja - kratko je poručila žena čija je beba preminula nakon porođaja.

Dodala je da je sada ponovo u drugom stanju i da joj je teško da prolazi kroz sve.

"Porodilje nekad ne sarađuju"

Jedna od babica izjavila je tokom svedočenja "da porodilje ponekad ne sarađuju" i da to može uticati na tok porođaja.

- Žena može da udari, uštine ili šutne babicu, desi se i da padnu srčani tonovi. Nekad se sve popravi, a nekad mora da se ide dalje - u operacionu salu - rekla je jedna svedokinja

Druga svedokinja je, pak, istakla da optuženi doktor M. M. "nikada nije pravio probleme“ i da je "uvek bio profesionalan".

- Na kraju mogu da kažem samo jedno - doktor M.M.je sjajan doktor - rekla je ona.

"Bio je haos u bolnici"

Oštećena Jelena Ivković tokom suđenja je zamolila da se obrati sudu:

- Morala sam da se setim svega. U bolnici je bio haos. Dolazili su svi - doktori, načelnici, direktori i plakali. Zato mi je čudno da se sada niko ničega ne seća. Želim da znam koliko su takvi komplikovani porođaji česti i kako se postupa kad beba mora da se reanimira? - pitala je oštećena.

Advokat okrivljenog, Zoran Jakovljević, izjavio je posle suđenja da je "čitav predmet posledica pritiska javnosti i društvenih mreža".

- Mnogo je faktora koji utiču u medicini, čak i za iskusne stručnjake. U sudnici smo videli da ulogu javnog tužioca praktično obavlja punomoćnica oštećenih, koja postavlja pitanja bez veze sa predmetom. To vam govori koliko je optužnica jaka - rekao je Jakovljević.

Optuženi M. M. sa advokatom Foto: Kurir

On je istakao da se kroz svaki pretres potvrđuje "da je doktor nevin“.

- Ovo je hajka. Kad se u društvu skupe nekoliko loših, ubiju one dobre. Jedna od babica danas je rekla nešto što bi svako trebalo da zapamti: "U porođaju dva i dva nisu četiri", t znači - u medicini nema matematike, već samo borbe za život - rekao je on.

Punomoćnica oštećenih, izjavila je da je "porazno što svedoci koji su bili u sali sada ne pamte ništa".

- Tvrdnje da je "sve bilo u haosu" i da se niko ničega ne seća ne idu zajedno. Ako su svi plakali i trčali po bolnici, nešto se ozbiljno desilo. Mi verujemo dokazima i medicinskoj dokumentaciji - rekla je advokatica, dodajući da će se „materijalna istina videti na kraju“.

Suđenje se nastavlja u februaru