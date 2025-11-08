Slušaj vest

Dve sekunde pre nego što ga je monstrum izrešetao mog sina na vratima kluba napisao mi je poruku: "Somile moja, najviše na svetu te volim. Vidimo se posle!". Devet godina kasnije osećam patnju, tugu i bol koja nikad neće prestati!

Ovim rečima za Kurir počinje svoju ispovest Ljiljana Dragojlović, majka sportiste i navijača Damjana Dragojlovića (25) iz Valjeva, koji je brutalno ubijen u noći između 29. i 30. oktobra 2016. godine na vratima kluba "Zipa" koji je obezbeđivao. Za ubistvo Valjevca na 11 godina zatvora osuđen je Sreten Nikolić (31), koji je inače, ubio sina očevog prijatelja.

Skakao od sreće

Damjan Dragojlović ubijen na ulazu u valjevski klub Foto: Privatna arhiva

- Damjan je radio kao obezbeđenje u noćnom klubu u Valjevu, a te večeri sam došla da ga posetim i da vidim gde mi dete radi. Naime, tog dana sam bila sa kolegama iz banke na svadbi, a posle proslave svi su odlučili da odemo u klub. Nagovorili su me i otišla sam s njima - kaže Ljiljana i dodaje:

- Kada me je sin video da dolazim oduševio se! Rekao mi je: "Majka, otkud ti?" skakao je od sreće kad me je ugledao. Toliko je bio srećan. U jednom trenutku sam mu poslala poruku "da li ima negde neka stolica", a on je šaljivo rekao: "Majka, tako je ovde, nema sedenja", a onda mi je doneo stolicu. Kolege su bile oduševljene koliko je dobar, vaspitan i divan mladić. Takav je bio moj Damjan.

Kamera snimila ubistvo

Sa knedlom u grlu priseća se i opisuje minute i sate koji su usledili. Promenili su joj život zauvek, a kako nam je objasnila morala je da pronađe snagu da nastavi dalje nakon velike porodične tragedije koja ih je zadesila.

1/3 Vidi galeriju Noćni klub u kom se desilo ubistvo Damjana Dragojlovića Foto: Privatna Arhiva, SSS, Facebook

- Na izlasku iz kluba smo se dugo grlili i ljubili. Imali smo neki poseban odnos, bio je nežan i osećajan. Snimak tog našeg rastanka je snimljen kao i samo ubistvo pomoću nadzorne kamere. Svi koji su videli taj snimak nisu ostali ravnodušni. Dugo smo se grlili, to je bio kao neki oproštaj, rastanak - kaže potresnim glasom Ljiljana i dodaje da su se i nakon njenog dolaska kući, oko 1.20 časova, dopisivali.

- Stalno sam čekala i njega i starijeg sina kada bi izašli u grad, pa je tako bilo i te večeri. Dopisivali smo se i prenosila sam mu lepe komentare mojih kolega koje je oduševio. Tačno u 2 sata stigla mi je poruka u kojoj mi kaže da me voli i da se vidimo posle. Kada mi je stigla ta poslednja poruka od njega već je počeo haos u klubu, jer je ubica u to vreme bio na vratima kluba.

Raširio ruke kao orao!

Naša sagovornica je potom opisala krvavu dramu koja je usledila.

Majka Ljiljana i dalje čuva poslenje poruke od ubijenog sina Damjana Foto: Društvene Mreže

- U tom trenutku ubica je bio na vratima kluba i želeo je da uđe. Damjan ga nije pustio i on je izvadio pištolj. Moj sin je raširio ruke kao orao, kako bi zaštitio sve ljude koji su bili tu, i to se jasno vidi na snimku. Pucao mu je u leđa! Dva hica su pogodila Damjana i on je pao na zemlju, a ubica je počeo da puca na ostale goste lokala - navodi ova neutrešna majka i dodaje:

- Ranio je neke ljude, među kojima i Damjanovog prijatelja koji je bio pored njega. Ubica je sa sobom imao dva šaržera koja je ispalio, zastao je u jednom trenutku kako bi napunio pištolj. Inače, on je na kraju još jednom pucao u Damjana koji je bio na zemlji.

Poziv u 2.20 časova srušio je ceo njen svet - bio je to poziv iz valjevske bolnice.

- Kasnije sam saznala od dece i tokom suđenja šta se zapravo dogodilo te večeri. Damjan u klub nije pustio ubicu koji ga je mesec dana pre toga ogovarao po gradu uz reči da ga je postrojavao. Damjan mi je pričao o tome, ali je rekao za njega da nije bitan i da ga ne zanima šta on priča. Kada je ubica te večeri došao pred vrata kluba, Damjan mu je rekao: "Ne možeš da uđeš! Čujem i da me postrojavaš". Ubica mu je tada valjda rekao "nisam brate, nije tačno" i došlo je do koškanja između njih i Damjan mu je udario šamar. Usledila je neka gurka, tuča i ubica je potom otišao kući - navodi sagovornica i objašnjava:

Damjan Dragojlović Foto: Privatna arhiva

Hladnokrvno otišao po pištolj i pucao

- Ubica je otišao kući, uzeo pištolj i vratio se nakon pola sata. Taksista koji ga je vozio do kuće, a potom opet do kluba nakon zločina, odnosno sutradan kada je saznao za ubistvo šokirano se javio da ispriča kako se ubica ponašao tokom vožnje. Bio je hladnokrvan i pitao ga je: "Kako ide posao, brate", ostavio mu je i bakšiš.

Godinama se ova hrabra majka bori sa bolom, a potom se priseća kako su protekli sati te kobne večeri u njihovom porodičnom domu.

Damjan Dragojlović ubijen pre devet godina na ulazu u noćni klub u Valjevu Foto: Privatna arhiva

- Bili smo u šoku, nismo mogli da prihvatimo da se to desilo. Da je Damjan ubijen... Moj suprug nije mogao da izdrži bol, pa je nakon tri i po godine preminuo od tuge. A da stvar bude još gora, ubica je sin njegovog druga iz gimnazije. Moj Vlatko je nakon ubistva pozvao druga i pitao ga: "Miloje, i šta ćemo sad?". Spustio mu je slušalicu, potom ga je moj suprug opet pozvao i upitao isto, ali je on opet spustio slušalicu. Kroz nekih pet minuta na naša vrata je pokucala policija - kaže Ljiljana i dodaje da ih je otac ubice prijavio, navodno, za pretnje.

Inače, kako smo ranije pisali Damjan Dragojlović je bio brat pevačice Nadežde Biljić, koja se nakon zločina i oglasila na društvenim mrežama i oprostila od rođaka zajedničkim fotografijama.

Mašina bez emocija Osuđeni Sreten Nikolić, prema rečima majke ubijenog, bio je bez trunke emocije kada ga je videla prvi put u sudnici. - On je biće bez emocija, mašina. Izaći će za dve godine i nije isključeno da će opet počiniti neko delo - navodi ona i dodaje: - Svaki put kada bi dobila poziv za suđenje tih mesec dana živim u agoniji. Bude mi teško, jedva preživim. Nekad pomislim da više mrzim njegove roditelje nego njega, jer mu nisu pružili dovoljno ljubavi i vaspitanja. Moja deca, Damjan i stariji sin su rasli u ljubavi i poštovanju, a on nije. Njegovi prijatelji su tokom suđenje iznosili da je on bio bezdušan i opisali su da su se iz straha družili s njim. To su roditelji koji su mu za punoletstvo kupili pištolj i hvalili se tim, a moje dete je dobilo prvi put markirane patike. Suđenje je trajalo pet i po godina, a prema rečima sagovonice, ročišta su namerno odlagana. - Viši sud u Valjevu doneo je odluku da se ubica osudi na 35 godina zatvora, potom je ta odluka vraćena i smanjena na 30 godina zatvora. Da bi nakon toga Apelacioni sud 2022. doneo odluku da se ubica osudi na 11 godina robije. Tog dana su me opet ubili! Izgubila sam moć govora, završila sam u Hitnoj, nisam mogla da verujem da život mog sina vredi toliko. Njega ništa više ne može da vrati, ali ta odluka suda me je ponovo slomila - navela je ogorčena majka Ljiljana.