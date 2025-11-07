Slušaj vest

Iako je Cerović, koji se optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal tereti da je bio pripadnik takozavnog vračarskog klana, koji su predvodili odbegli Radoje Zvicer i Nikola Vušović, a koji se od 2022. godine nalazi u pritvoru, izrazio želju da prisustvuje sahrani, on ipak nije doveden iz pritvora.

1/14 Vidi galeriju Sahrana majke Luke Cerovića Foto: Boba Nikolić

- Luka Cerović je izjavio na suđenju pred Specijalnim sudom u Beogradu da mu je umrla majka i zatražio od suda da ga pusti na sahranu i da "ako treba, sam će se vratiti u pritvor". Njemu je sud i odobrio zahtev, međutim iz bezbednosnih razloga, on ipak nije doveden danas na groblje - kaže izvor Kurira.

Na sahrani je bila prisutna bliža rodbina, kao i prijatelji porodice, a pre početka sahrane, sveštenik je pročitao pismo koje je Cerović poslao iz pritvora.

- Oprosti mi što te nisam voleo kao što si to zaslužila i oprosti što nisam tu da te dostojno ispratim, voli te tvoj sin - reči su koje je optuženi Cerović uputio pokojnoj majci.

Inače, majka Luke Cerovića je od samog početka suđenja njenom sinu i optuženoj ekipi, dolazila redovno na svako ročište u Specijalni sud u Ustaničkoj ulici.

Optuženi Cerović je, podsetimo, ranije iz zatvora dao čitulju majci koja je objavljena u novinama, a koju potpisuje zajedno sa bratom Andrejem.

- Najbolja i najhrabrija naša majko, kraljice naša, nema reči koje mogu opisati ovu tugu i bol. Živela si i borila se hrabro do kraja. Svakim danom si davala primer šta je neizmerna ljubav i požrtvovanje za svoje. Hvala ti na svemu što si nam pružila i svemu čemu si nas naučila u životu. Počivaj u miru i budi spokojna, jer ćemo održati sva ona obećanja koja smo ti dali. Vole te tvoji sinovi najviše. Luka i Andrej - piše u čitulji objavljenoj u novinama.