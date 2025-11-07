Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave saobraćajne policije, danas oko 11 časova, u naselju Kraljevci u Rumi, zaustavili su M. B. (29) koji se vozilom marke "mercedes" kretao brzinom od 110 kilometara na čas, u zoni škole gde je brzina ograničena na 30 kilometara na čas.

Kako je saopšteno iz policije, daljom kontrolom utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom kanabisa. 

- Pregledom vozila pronađena je jedna ručno zamotana cigareta sa biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana, kao i jedan PVC paketić sa istom biljnom materijom, koja će biti odneta na veštačenje - kaže izvor.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

