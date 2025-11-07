- Ž.Č. (34) kojem se stavlja na teret da je dana 02. novembra primenom nasilja i pretnjom da će napasti na život ugrozio spokojstvo i telesni integritet svoje vanbračne supruge i S.J. (55) kojem se stavlja na teret da je 6. novembra izvršio krivično delo na štetu svoje supruge na taj način što je prekršio izrečenu meru zaštite od nasilja u porodici i na štetu svog sina kojem je uputio pretnju da će napasti na njegov život i tako ugrozio njegovo spokojstvo - navodi se u saopštenju tužilaštva.