U BEOGRADU UHAPŠENO DVOJE ZBOG NASILJA U PORODICI: Jedan pretio vanbračnoj supruzi, drugi ženi i sinu, na saslušanju sve negirali
Po nalogu dežurnih tužilaca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Čukarica i PS Surčin doneli su dva rešenja o zadržavanju dvoje okrivljenih za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili krivična dela nasilje u porodici.
- Ž.Č. (34) kojem se stavlja na teret da je dana 02. novembra primenom nasilja i pretnjom da će napasti na život ugrozio spokojstvo i telesni integritet svoje vanbračne supruge i S.J. (55) kojem se stavlja na teret da je 6. novembra izvršio krivično delo na štetu svoje supruge na taj način što je prekršio izrečenu meru zaštite od nasilja u porodici i na štetu svog sina kojem je uputio pretnju da će napasti na njegov život i tako ugrozio njegovo spokojstvo - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Okrivljeni su u zakonskom roku saslušani u tužilaštvu u prisustvu branilaca kada su negirali izvršenje krivičnih dela.
Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećene i svedoke i da će ponoviti krivično delo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nadležnom sudu podnelo predloge za određivanje pritvora.