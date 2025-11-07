Slušaj vest

Po nalogu dežurnih tužilaca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Čukarica i PS Surčin doneli su dva rešenja o zadržavanju dvoje okrivljenih za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili krivična dela nasilje u porodici.

- Ž.Č. (34) kojem se stavlja na teret da je dana 02. novembra primenom nasilja i pretnjom da će napasti na život ugrozio spokojstvo i telesni integritet svoje vanbračne supruge i S.J. (55) kojem se stavlja na teret da je 6. novembra izvršio krivično delo na štetu svoje supruge na taj način što je prekršio izrečenu meru zaštite od nasilja u porodici i na štetu svog sina kojem je uputio pretnju da će napasti na njegov život i tako ugrozio njegovo spokojstvo - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Okrivljeni su u zakonskom roku saslušani u tužilaštvu u prisustvu branilaca kada su negirali izvršenje krivičnih dela.

Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećene i svedoke i da će ponoviti krivično delo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nadležnom sudu podnelo predloge za određivanje pritvora.

Ne propustiteHronikaNASILNICIMA ODREĐENO ZADRŽAVANJE Ugrozila život svoje majke i ostavila dete samo zaključano u stanu, muškarac šutirao suprugu i pretio ubistvom
profimedia-0363980479.jpg
HronikaPIJAN I DROGIRAN PRETIO I NAPAO OCA Muškarcu (47) određeno zadržavanje zbog nasilja u porodici
shutterstock_86474341.jpg
HronikaPIJAN PRETIO MAJCI U Treće osnovno javno tužilaštvo doveden mladić (24) zbog nasilja u porodici: Određen mu pritvor
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_dc348314.jpg
HronikaSTARAC NA NOVOM BEOGRADU TUKAO SUPRUGU PRED SINOM: Saslušan u tužilaštvu, sud mu odredio pritvor, evo šta je izjavio
shutterstock_2285488797.jpg