Slušaj vest

Nesvakidašnji događaj dogodio se sinoć oko 22 sata u Mirijevu, kada je devojka J. J. (32) prilikom hapšenja ujela službeno lice za rame, a osumnjičena je da je počinila krivično delo ometanje službenog lica u vršenju dužnosti.

Naime, policijski službenici su, prilikom pretresa kod J. J. pronašli paket biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili su nju i muškarca T. G. (43) sa kojim je bila u društvu.

U Gradsku bolnicu sinoć je primljen policijski službenik M. M. kome je povreda pregledana i lekari su konstatovali laku telesnu povredu.

Prilikom samog hapšenja, osumnjičena J. J. je negodovala, opirala se hapšenju i pokušala da pobegne, a kada su je policijski službenici ubacili u automobil, osumnjičena se okrenula i ujela M. M, koji je sedeo pored nje, za rame.

Osumnjičenoj J. J. je na teret stavljeno krvično delo nedozvoljeno posedovanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i njoj je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti saslušana u nadležnom tužilaštvu.

Istraga povodom ovog događaja je u toku.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaU BEOGRADU UHAPŠENO DVOJE ZBOG NASILJA U PORODICI: Jedan pretio vanbračnoj supruzi, drugi ženi i sinu, na saslušanju sve negirali
0f56f25c-828d-426c-8258-9929416903bd.jpg
HronikaLISICE NA RUKE VLASNIKU I DIREKTORU FIRME IZ SMEDEREVA: Otkrivena "šema" muljanja, terete se za ekološki kriminal (foto)
Smederevo
HronikaBIA UHAPSILA ŠPIJUNE U RAŠKI: Informacije iz Srbije prenosili albanskim obaveštajnim službama
8fa11cc3-fdd5-422d-8e64-fc86283a4172.jpg
HronikaUHAPŠEN PREVARANT (52) IZ NIŠA! Obmanjivao ljude, pa samo prestao da se javlja
hapsenje.jpg