Više javno tužilaštvo u Leskovcu odredilo zadržavanje C. J. (69) iz Gubarevca kod Leskovca zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Kako se saznaje, sumnja se da je on danas u Guberevcu pri raspravi sa komšinicom C. B. (61) istu metalnim delom lopate udario po glavi i stomaku i naneo teške i po život opasne povrede.

- Žena je zadobila povrede u vidu preloma slepoočne kosti i hematoma u predelu stomaka zbog kojih povreda je primljena na lečenje u KC u Nišu. Obavljen uviđaj od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu - kaže izvor.