Prema informacijama dobijenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, isplata otpremnina zaposlenima koji su se penzionisali otpočela je 7. novembra 2025. godine, a planirano je da proces bude u potpunosti završen do 10. novembra 2025. godine.

Kako je saopšteno iz Nezavisnog sindikata policije, ovaj pozitivan pomak usledio je nakon inicijative i apela sindikata upućenog nadležnima u Ministarstvu, sa zahtevom da se zastoj u isplati otpremnina hitno otkloni.

- Naše uporno insistiranje urodilo je plodom, poslodavac je uvažio naše predloge i preduzeo sve mere kako bi kolege koje su otišle u penziju u najkraćem roku dobile zasluženu otpremninu - saopšteno je iz Nezavisnog sindikata policije.

Iz sindikata su posebno pohvalili kabinet ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i Sektor za logistiku, koji su, kako navode, "pokazali izuzetnu brzinu, odgovornost i profesionalnost u rešavanju ovog pitanja".