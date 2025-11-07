POČELI SA ISPLATOM OTPREMNINA: Nezavisni sindikat policije saopštio da je ovo pozitivan korak
Prema informacijama dobijenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, isplata otpremnina zaposlenima koji su se penzionisali otpočela je 7. novembra 2025. godine, a planirano je da proces bude u potpunosti završen do 10. novembra 2025. godine.
Kako je saopšteno iz Nezavisnog sindikata policije, ovaj pozitivan pomak usledio je nakon inicijative i apela sindikata upućenog nadležnima u Ministarstvu, sa zahtevom da se zastoj u isplati otpremnina hitno otkloni.
- Naše uporno insistiranje urodilo je plodom, poslodavac je uvažio naše predloge i preduzeo sve mere kako bi kolege koje su otišle u penziju u najkraćem roku dobile zasluženu otpremninu - saopšteno je iz Nezavisnog sindikata policije.
Iz sindikata su posebno pohvalili kabinet ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i Sektor za logistiku, koji su, kako navode, "pokazali izuzetnu brzinu, odgovornost i profesionalnost u rešavanju ovog pitanja".
- Ovo je još jedan primer uspešne saradnje između predstavnika sindikata i resornog ministarstva, kojom se potvrđuje da dijalog i zajedničko delovanje donose konkretne rezultate u interesu zaposlenih - poručuju iz Nezavisnog sindikata policije.