Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su državljanku Bosne i Hercegovine M. A. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Juče oko četiri časa M. A. po ulasku u Policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, nožem je nasrnula na tridesetosmogodišnjeg policijskog službenika koji je u nameri da je spreči, nakon više upozorenja, ispalio hice iz vatrenog oružja i ranio je u nogu.

Naime, dvadesetčetvorogodišnja žena je ušla u prostorije PS Savski venac, a nakon kraće rasprave sa policijskim službenikom tražila je da "policija ide u Ćacilend", i bez ikakvog povoda, izvadila nož i krenula ka njemu, nakon čega je policijski službenik izvadio pištolj i nakon opomene i upozorenja ispaliTro više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Ona je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju.

Prilikom intervencije i pokušaja da izbegne napad, policijski službenik je zadobio povrede i ukazana mu je lekarska pomoć.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.