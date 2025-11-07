Slušaj vest

Broj žrtava stradalih u tragičnom požaru u Domu penzionera u Tuzli povećao se na 13, nakon što je sinoć preminula još jedna pacijentkinja koja je bila hospitalizovana u Univerzitetsko-kliničkom centru.

Meliha Ramadanović, korisnik Doma penzionera Tuzla i očevidac, takođe je za Kurir govorila o ovoj kobnoj noći:

- Bila sam u domu, na četvrtom spratu a požar je izbio na sedmom. Mi smo evakuisani dole. Videla sam sa svog prozora da sa sedmog sprata izliće staklo i sve. Rekla sam svojima sa sprata da sedmi sprat gori. Rekli su mi da mi se pričinjava a onda su došli policija i vatrogasci. Za tri minuta su svi bili tu, ne samo iz tuzle već i iz okoline. Divim im se i pozdravljam ih - kaže Ramadanović.

"SKINUO JE JAKNU I OTRČAO DA POMOGNE POLICAJCIMA" Korisnica Doma penzionera u kom je 13 ljudi izgubilo život: Sve sam ih poznavala, pričali smo na ovim klupama Izvor: Kurir televizija

Ova baka dodaje da je poznavala sve ljude sa sedmog sprata jer se u dnevnom boravku druži sa svima:

- Svih mi je žao, to su bili divni ljudi. Hteli su da svoju starost provedu u miru, ali bilo je šta je bilo. Ja sam u svojoj sobi sada, na četvrtom spratu. Imam još jedan krevet pa sam primila još jednu ženu sa sedmog sprata, dok ne pregledaju njenu sobu. U takvim nevoljama treba da se pomogne. Poznavala sam ih sve, sedeli smo ovde na ovim klupama, pričali, svako svoje dogodovštine. Deca su im u inostranstvu, a ovde su im roditelji smešteni na sigurnom. Ima higijene i medicinske pomoći. Uslovi su dobri. Verovatno je električna energija izazvala požar, ali ja to ne znam i nemojte uzimati zdravo za gotovo. Žao mi je svih, sve su bili dobri ljudi, komšije i prijatelji. Na mom spratu nije bilo požara, samo su neki dobili gušenje od dima i otišli u UKC koji im je divno pomogao.

Među povređenima je i jedan zaposleni

Među povređenima je i jedan zaposleni, Mirnes Bečić, socijalni radnik:

- To je divan čovek koji je sa sebe samo skinuo jaknu i rekao meni "Meliha čuvaj" i otrčao na sedmi sprat da pomaže vatrogascima - kaže ova baka.

Podsetimo, stravičan požar dogodio se u noći između ponedeljka i utorka u domu za stare u Tuzli. U ovom požaru život je izgubilo 13, a povređeno 35 korisnika, koji su mahom bili nepokretni. Direktor "Doma penzionera" Mirsad Bakalović podneo je ostavku na ovu funkciju, dok je federalni premijer Nermin Nikšić najavio da će biti formirani timovi koji će obilaziti ustanove ovog tipa u narednom periodu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs