"MOŽDA SAM GA ZAKAČIO" Ovako je govorio Ognjen, osumnjičeni za smrt Alekse Stojimenovića - završna reč zakazana za 9. decembar
U Višem sudu u Nišu danas je nastavljeno suđenje Ognjenu P. (21) za smrt Alekse Stojimenovića (26) u aleksinačkom restoranu "Oaza" na proslavi 18. rođendana zajedničke drugarice. Sudsko veće je donelo rešenje da se završna reč advokata i ostalih učesnika u procesu održi 9. decembra. To znači da se ovom četvorogodišnjem procesu "vidi" okončanje.
Ognjen P. je ranije izneo odbranu u kojoj je pojasnio neke delove svog iskaza. On je napomenuo da nije udario Aleksu Stojimenovića već da smatra da "ga je možda zakačio prilikom zamaha".
- Prilikom prvog iskaza u policiji rekao sam da sam "zakačio" Aleksu. Tada u policiji mi je rečeno da sam ja imao poslednji kontakt sa Aleksom, da sam mu zadao kobni udarac i da je on na nogama bio osam sekundi kada je pao. To mi je isto rekla i tužiteljka koja je bila prijatna, oslovljavala me je sa "sine" i dala mi čokoladu. Kasnije sam video da je ta moja izjava protumačena kao priznanje, mada se ja ni tada ni sada, ne sećam da sam ga udario, a to sam tada rekao - naveo je optuženi Petković.
Ranije je tužiteljka Jelena Branković iznela delove iz optužnice gde se navodi da je 16. maja 2021. godine Stojimenović preminuo od teške telesne povrede udarcem stisnute šake odnosno pesnice. Ona je rekla da je u kobnoj tuči, Stojimenoviću povređena vertebralna arterija zbog čega je došlo do srčanog zastoja i smrti. Ona je rekla da su se neki mladići posvađali još u toaletu, a onda se kobna tuča prenela na terasu.