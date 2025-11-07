- Prilikom prvog iskaza u policiji rekao sam da sam "zakačio" Aleksu. Tada u policiji mi je rečeno da sam ja imao poslednji kontakt sa Aleksom, da sam mu zadao kobni udarac i da je on na nogama bio osam sekundi kada je pao. To mi je isto rekla i tužiteljka koja je bila prijatna, oslovljavala me je sa "sine" i dala mi čokoladu. Kasnije sam video da je ta moja izjava protumačena kao priznanje, mada se ja ni tada ni sada, ne sećam da sam ga udario, a to sam tada rekao - naveo je optuženi Petković.