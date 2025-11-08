Slušaj vest

Milan Đukić nastradao je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Elemir-Zrenjanin.

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila 7. novembra oko 16.40 časova na ulazu u selo Elemir.

Ispravio krivinu

- Sumnja se da je do nesreće došlo nakon što je vozač "renoa" ispravio krivinu i sleteo s puta. Nažalost, vozilo se tu nije zaustavilo već se zakucao u drvo - kažu nam meštani Elemira i dodaju:

- Vozač "renoa" je bio sam u vozilu. Nakon što je došlo do stravične nesreće očevici su odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć. Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt muškarca jer je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Vatrogasci-spasioci morali su da seku lim kako bi izvadili putnika iz smrskanog crvenog "renoa".

- Od siline udarca vozilo se bilo smrskano. Scena je bila potresna, a nakon uviđaja koji je trajao neko vreme dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju, kao i da se "reno" pošalje na vanredni tehnički pregled - navodi naš sagovornik.

Prema rečima žitelja ovog zrenjaninskog mesta, Milan je iza sebe ostavio neutešnu suprugu, dve ćerke, sina i unučad.

- Čuli smo da je do nesreće došlo kada se vraćao iz grada, iz Zrenjanina. Jako nam je žao ovo što se desilo, oni su dobra porodica koja je sada doživela veliku tragediju. Išli smo kod njih sinoć da izjavimo saučešće. Tuga je to velika - kažu komšije za Kurir.