Na zvaničnom Instagram profilu Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije objavljeno je da su u svoje redove doveli 107 novih vatrogasaca -spasilaca koji su uspešno prošli tešku i zahtevnu obuku!

- 107 novih vatrogasaca-spasilaca 18. klase, mladi ljudi koji su uspešno prošli kroz teorijsku i praktičnu obuku i sada su spremni da stanu uz svoje kolege u Sektoru za vanredne situacije MUP-a. Od danas počinje njihova misija. Hrabrost, požrtvovanost, profesionalizam u najtežim trenucima je njihov poziv. Gde god život traži pomoć - oni će biti tu - navodi se u opisu video-zapisa na kome se može videti kako novi vatrogasci-spasioci rade vežbe.