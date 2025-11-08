Slušaj vest

Na društvenim mrežama osvanuli su mnogobrojni oporštaji od bajkera Nikole Jevtića (26) iz Beograda, koji je preminuo u ponedeljak nakon što je 48 dana proveo u bolnici, gde se borio za život nakon teške saobraćajne nesreće koju je doživeo 17. septembra.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 17. septembra oko 19.30 časova u Višnjičkoj ulici, u beogradskom naselju Višnjica. Motociklista je tom prilikom zadobio teške telesne povrede i od tada su se lekari danima borili za njegov život. Nažalost, i pored svih napora lekara mladić nije izdržao ovu životnu bitku pa je preminuo u ponedeljak, 3. novembra.

Dobri naš čoveče

bajker Nikola Jevtić Foto: Društvene Mreže

Kako smo već napomenuli, od mladića za koga se sumnja, da je teške povrede zadobio kada je izgubio kontrolu nad dvotočkašem i direktno se sudario sa automobilom, oprostili su se brojni prijatelji na mrežama.

"Druže, nikad te nećemo zaboraviti", "Počivaj u miru, dobri naš čoveče! Čekaj me gore da vozimo neki nebeski krug!", "Večna ti slava, junače naš! Pokazao si koliko si hrabar i jak, ponosni smo na tebe, sad i zauvek", "Saučešće porodici, imate na šta da budete ponosni", "Danas te pratimo na večni ispraćaj, teško je... Jako je teško, oprostiti se od tebe, tako da to neću ni uraditi, voljeni moj" - samo su neki od potresnih poruka koje se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Udario u automobil

Motociklistu Jevtića danas su na večni počinak ispratili neutešna porodica, rođaci, prijatelji i poznanici koji nisu mogli da sakriju tugu nakon ovog gubitka.