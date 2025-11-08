Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. I. (51), zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana koji osumnjičeni koristi otkrila ilegalnu laboratoriju za proizvodnju opojne droge sa većom količinom prekursora i supstanci koje se koriste za proizvodnju opojne droge amfetamin.

Takođe, pretresom je pronađeno i zaplenjeno oko 737 grama opojne droge marihuane, jedna plastična kesa sa oko 22 grama opojne droge amfetamin i 1,3 litra opojne droge amfetamin, kao i veća količina novca.

Osumnjičenom I. I. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega je, priveden nadležnom tužilaštvu.

