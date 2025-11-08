Slušaj vest

Muškarac star oko 30 godina danas je primljen u Urgentni centar u Beogradu sa ubodnom ranom.

Prema nezvaničnim saznanjima, M. M. (34) je primljen u Urgentni centar oko podneva, a konstatovane su ubodne rame u predelu ramena.

Navodno je M. M., kako se nezvanično saznaje, rekao da je napadnut na Dorćolu.

Povređeni muškarac je tvrdio da je šetao Ulicom cara Dušana, kada mu je s leđa prišao muškarac i izbo ga oštrim predmetom, najverovatnije nožem.

U toku je istraga o čitavom slučaju.