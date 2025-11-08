Slušaj vest

Muškarac star oko 30 godina danas je primljen u Urgentni centar u Beogradu sa ubodnom ranom.

Prema nezvaničnim saznanjima, M. M. (34) je primljen u Urgentni centar oko podneva, a konstatovane su ubodne rame u predelu ramena.

Navodno je M. M., kako se nezvanično saznaje, rekao da je napadnut na Dorćolu.

Povređeni muškarac je tvrdio da je šetao Ulicom cara Dušana, kada mu je s leđa prišao muškarac i izbo ga oštrim predmetom, najverovatnije nožem.

U toku je istraga o čitavom slučaju.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaOTKRIVENO KO JE POVREĐEN U NOVOSADSKOM KAFIĆU: Policija uhapsila osumnjičenog, isekao žrtvi lice!
IMG-20241028-WA0194.jpg
HronikaMLADIĆ IZBODEN U KAFIĆU U NOVOM SADU: Sa povredama glave hitno prevezen u bolnicu!
17606332731745394845Hitna-pomoc-ilustracija.jpg
HronikaOMAMILA GA LEKOM, PA GA 17 PUTA IZBOLA NOŽEM! Burno na suđenju za pokušaj ubistva muža u Jagodini, ročište trajalo više od 4 sata! (Foto)
Magdić Milan Jagodina
HronikaPRIJATELJ GA NAPAO U KAFIĆU, DOZIVAO POMOĆ, KRV ŠIKLJALA IZ VRATA: Nišlije se sukobile zbog duga od 3.000 evra, užas ispred kafića pamti se i dan danas!
Klanje dva poznanika.jpg