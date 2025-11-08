Slušaj vest

Bol, tuga i patnja koju osećaju porodice sa Cetinja koje su u dva velika masakra izgubili svoije najmilije ne može da se opiše. Nekada važni i srećni datumi za cele porodice sada su postali još tužniji, puni sete i uspomena, a jedan od tih dana je rođendan Mašana Martinovića, dečaka kog je monstrum Vuk Borilović (35) kao dečaka od 11 godina svirepo ubio u avgustu 2022. zajedno sa mlađim bratom i majkom!

Mašan Martinović bio je jedana od devet žrtava krvavog pira koji je počinio čovek kod koga je porodica Martinović bila podstanar. Tog krvavog 12. avgusta 2022. podsetimo, Borilović je nakon dolaska iz crkve uzeo kalašnjikov i počeo da seje smrt prvo u svojoj kući, a potom po naselju. Ubio je Borilović i svoje prijatelje i komšije, ali i rođake, kao i ujaka koji je pokušao da ga spreči u zloj nameri, ali nije uspeo i on je dobio metak. Od tada je Cetinje, nekadašnja prestonica Crne Gore zavijena u crno, sve do sledećeg masakra koji je opet nadvio crni oblak nad ovim gradom.

Miloš Martinović u masakru izgubio je suprugu i oba sina Foto: Društvene Mreže

Preteška rano moja

Porodica Martinović i Pejović tog 12. avgusta 2022. ostala je bez tri člana, Mašana, Marka (7) i njihove majke Nataše (35) i tim je njihova kuća ostala večno tužna zbog monstruoznog čina jednog čoveka koji je na kraju ubijen.

- Moj Mašane, preteška rano moja, tužna li je baba tvoja. 14 godina si trebao napuniti, babin polu maturant biti. O tome si babi pričao radovao se svakom danu, ne dočeka svoje snove, ostavi nam na srcu ranu - piše u prvom delu potresne objave Mašanove bake koja je ovu bolnu poruku objavila na društvenoj mreži Fejsbuk.

Nataša je ubijena zajedno sa sinovima Mašanom i Markom Foto: Društvene Mreže

- Lepoto naša, srećo moja, sa tobom je brat i majka tvoja, nećeš biti sam za tvoj rođendan. Doće ti Jovan i Vukan, dva rođenja brata, otvori im Najo vaša rajska vrata. Primi ih Najo pod svoja krila, njima hvali njihova majka mila. Ne postoji nebeska sila, koja će me zaustaviti. Plati će mi krvnici, osveta mora biti. Maško moj, niti mogu niti želim tugu skriti kako ću te danas zagrliti kako baba ded i ujo, rođendan, da ti čestitaju kad za tugu samo znaju.

Naša tuga nikad proći neće

Kako potom ova neutešna žena navodi, tuga koju oni osećaju nikada neće prestati.

- Nikada naša tuga, proći neće izgubi smo naše anđele, naše tri sreće. Nećemo vas izneveriti, večno će te u našim srcima biti. A sad Maško da niko ne čuje, znaš ti ono naše, voli te baba, najviše na svetu. To je samo između nas, živote moj - piše na kraju objave koju prati video snimak sa mnogobrojnim fotografijama dečaka Mašana, ali i nekih porodičnih slika iz srećnih vremena.

Ispod ove objave samo su se nizali tužni komentari u kojima se korisnici mahom trude da sa nekom lepom i ohrabrujućom porukom makar malo daju snage ovoj porodici koja je u trenu ostala bez troje ukućana, a ono što je najbolnije bez dvoje nevine dece koja su tek počela da žive.

Masakr, opet masakr

Pa da podsetimo, prvi masakr koji je počinio Vuk Borilović desio se u popodnevnim časovima 12. avgusta 2022. i od njegove ruke pored Nataše i njenih sinova, ubio je i njihovog kuma Milana Mitrovića, Gorana Đurišića (54) koji je pokušao da zaustavi svog sestrića, komšije Rajku (56), Dimitrija (81) i Danicu (74) Drecun, Danijelu (51) i njena sestra Milu (52) Radunović. U krvavom piru ranio je šest osoba, a crnogorska policija je na kraju ubila napadača.

