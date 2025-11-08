Slušaj vest

Pripadnici policije u Nišu, intenzivnim operativnim radom identifikovali su i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su danas D. M. (40) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Bacio bombu

Kako se navodi u saopštenju, uhapšen je i M. S. (23) iz Niša, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u pomaganju. Takođe, dodaje se da se D. M. sumnjiči da je 24. oktobra aktivirao i bacio u dvorište jedne porodične kuće u Nišu ručnu bombu, za koju se sumnja da je prethodno dobio od M. S., a potom pobegao.

Iz MUP su istakli da prilikom detoniranja bombe nije bilo povređenih osoba. U cilju rasvetljavanja ovih krivičnih dela i identifikovanja lica koja se dovode u vezu sa osumnjičenima, policija je izvršila pretrese na više lokacija u Nišu. Pretresom stana koji osumnjičeni M. S. koristi, pronađena je još jedna ručna bomba i protiv njega je podneta i krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pronađena i droga

U okviru iste akcije, policija je pretresom stana koji koristi M. C. (32) iz Niša, pronašla šest paketića sa oko 62 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, 10 paketića sa oko 12 grama materije za koju se sumnja da je kokain, kao i vagicu za precizno merenje i protiv njega će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.