Jedan automobil se danas zapalio kod Požege, a kako se vidi sa lica mesta, buktinja je u potpunosti progutala vozilo.

Naime, na snimku Instagram stranice "info_liga_mediatim" može se videti gusti crni dim kako se širi nebom, dok vatrogasci pokušavaju da se izbore sa buktinjom.

- Kod Ariljske rampe, na dolasku iz pravca Arilja, zapalio se automobil marke "ford" beogradskih tablica - navodi se ispod podeljene objave.

Trenutno nije poznato kako je došlo do požara, kao ni stanje učesnika.

Više informacija će biti poznato nakon uviđaja.