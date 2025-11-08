Trenutno nije poznato kako je došlo do požara, kao ni stanje učesnika
Ariljska rampa
AUTOMOBIL BEOGRADSKIH TABLICA SE ZAPALIO KOD POŽEGE! "Ford" ceo u plamenu, vatrogasci pokušavaju da se izbore sa buktinjom (VIDEO)
Jedan automobil se danas zapalio kod Požege, a kako se vidi sa lica mesta, buktinja je u potpunosti progutala vozilo.
Naime, na snimku Instagram stranice "info_liga_mediatim" može se videti gusti crni dim kako se širi nebom, dok vatrogasci pokušavaju da se izbore sa buktinjom.
- Kod Ariljske rampe, na dolasku iz pravca Arilja, zapalio se automobil marke "ford" beogradskih tablica - navodi se ispod podeljene objave.
Trenutno nije poznato kako je došlo do požara, kao ni stanje učesnika.
Više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
Kurir.rs
