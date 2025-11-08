Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu Beogradu saslušana je državljanka Bosne i Hercegovine Merima A. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je 6. novembra 2025. godine pokušala da liši života policijskog službenika PS Savski venac V.V.

Osumnjičena se na saslušanju branila ćutanjem, odnosno iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Merimi A. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovila krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenoj se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju iz člana 114 stav 1 tačka 7 Krivičnog zakonika u vezi člana 30 KZ.

Rekonstrukcija napada

Postoje osnovi sumnje da je Merima A. 6. novembra oko 4 časa ušla u Policijku stanicu Savski venac, došla do prijavnice, za kojom je oštećeni policijski službenik obavljao redovni službeni zadatak obezbeđenja objekta i zatražila da je usmeri kako da dođe do Surčina, a nakon toga ga upitala i kada će "oni doći u Ćacilend".

Policijski službenik je primetio da je osumnjičena pod dejstvom alkohola, te je pokušao da je izvede iz službenih prostorija i da joj pokaže pravac za koji je pitala, a na to je ona počela da negoduje ušavši u verbalnu raspravu sa njim. Pošto je video da Merima A. u džepu ima predmet sive boje koji podseća na nož, oštećeni se vratio do dežurne službe, kako bi o tome obavestio ostale policijske službenike, koji su radili sa njim u smeni i uzeo je službenu palicu, a zatim se vratio u prostor izmeru ulaznih vrata gde je osumnjičena nastavila sa negodovanjem.

1/5 Vidi galeriju Ovo je Merima A. koja je napala policajca zbog Ćacilenda Foto: Društvene Mreže

Izvadila skakavac iz jakne i krenula na službenika

U jednom momentu Merima A. je izvadila iz džepa jakne nož tzv. skakavac, ukupne dužine 20 cm i dužine sečiva 8 cm i pokušala u više navrata da ubode policijskog službenika u predelu gornjeg dela tela, što je on uspeo da izbegne, a zatim je istrčao iz službenih prostorija i nastavio kretanje ka kolovozu, a osumnjičena je nastavila da se kreće ka njemu sve vreme u ruci držeći nož kojim je nasrtala u pravcu policijskog službenika.

Oštećeni je u jednom trenutku pao na kolovoz, nakon čega se pridigao i nastavio kretanje ka tramvajskim šinama, da bi primetio da osumnjičena koja je takođe pala, ustala i nastavila i dalje da se kreće u njegovom pravcu oglušujući se sve vreme o naređenje koje je izdavao policijski službenik "Stoj policija, odbaci nož".

V. V. je zatim izvadio službeni pištolj i najpre ispalio više projektila u vazduh kao znak upozorenja i zaustavljanja osumnjičene, koja je i pored toga nastavila da se kreće ka njemu sa nožem u ruci, da bi zatim ispalio i nekoliko projektila u pravcu nogu osumnjičene, kojom prilikom ju je jedan metak pogodio u predelu desne natkolenice.

Osumnjičena pala, a zatim ponovo ustala i nastavila da se kreće ka policijskom službeniku sa nožem u ruci, dok je on pokušao da se vrati ka ulaznim vratima policijske stanice, kada su nje izašli policijski službenici M. T. i Z. P. koji su upotrebom fizičke snage i sredstava za vezivanje stavili osumnjičenu pod kontrolu.