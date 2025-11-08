Slušaj vest

Zajedničkom akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid 5. novembra 2025. godine sprečen je pokušaj grupe ilegalnih migranata da granicu pređu u tovaru merkantilne pšenice za ljudsku upotrebu.

- Tokom detaljne kontrole kamiona koji je prevozio preko 24 tone pšenice ka Italiji, otkriveno je da se u tovarnom delu pored robe u rinfuzu nalazi i šest osoba i to: dva muškarca, dve žene, tinejdžer i 11-godišnje dete - navodi se u saopštenju Uprave carine

Gde se sve sakrivaju migranti prilikom krijumčarenja Foto: Uprava carina Republike Srbije

Nakon što su izvađeni iz tovara, svi putnici su predati policiji u dalju nadležnost.

Apel carinskih službenika

- To nažalost nije jedini takav primer, jer su migranti puno puta otkrivani u raznim tovarima u kojima je pravo čudo da su preživeli (u rinfuznoj robi žitu i brašnu, u tovarima traktorskih guma, ispod šasija kamiona, u mešalicama za beton, hadnjačama, pa čak i ispod haube automobila) - dodaje se u apelu, a gde se sve migranti kriju, možete pogledati u galeriji iznad. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPOHAPŠENI KRIJUMČARI ZBOG SMRTI KINEZA POSLE PREVRTANJA ČAMCA NA DUNAVU: Nameravali da strance prebace u Hrvatsku, pa se desila nesreća! NAĐENA I GOMILA ORUŽJA
Hapšenje Novi Sad
HronikaAZERBEJDŽANAC (23) I SUBOTIČANIN (42) KRIJUMČARILI 9 MIGRANATA DO GRANICE S MAĐARSKOM: Policija ih zatekla u vozilima
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg
HronikaUHAPŠEN DRŽAVLJANIN AVGANISTANA (19) U PREŠEVU: Sumnjiči se da je ilegalno preveo trojicu državljana Egipta i jednog Avganistanca iz Severne Makedonije u Srbiju
PRESEVO1.jpg
HronikaJEZIVO OTKRIĆE U PODGORICI: Majka (30) iz Srbije uhapšena zbog iskorišćavanja dvoje maloletne dece za prosjačenje
Crnogorska policija