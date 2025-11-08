Slušaj vest

Devojka je zadobila teže povrede u saobraćajnoj nesreći koja se u subotu oko 17 sati dogodila na Voždovcu!

Kako se nezvanično saznaje, devojka, koja ima 23 godine, završila je priklještena ispod točkova automobila nakon što je oborena na ulici u naselju Medaković.

Devojka je sa težim povredama prebačena u Urgentni centar.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustitePlanetaVOZAČ SE ZAKUCAO U BETONSKI STUB, BEBA PROLETELA KROZ ŠOFERŠAJBNU: Drama u komšiluku
shutterstock-2254444165.jpg
Hronika"DOBRI NAŠ ČOVEČE, ČEKAJ ME GORE DA VOZIMO NEKI NEBESKI KRUG!" Potresni oproštaji od bajkera koji je preminuo nakon 48 dana lavovske borbe!
Nikola Jevtić, bajker, poginuo.jpg
HronikaOVO JE MILAN KOJI JE POGINUO KOD ELEMIRA: Ispravio krivinu pa se zakucao u drvo! Vatrogasci sekli lim da ga izvuku, iza sebe ostavio neutešnu porodicu
Milan Đukić saobraćajna nesreća Elemir
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Tri saobraćajne nesreće, jedan mladić teško povređen
hitna pomoć noć