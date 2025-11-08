Hronika
UŽAS NA VOŽDOVCU, DEVOJKA OSTALA PRIKLJEŠTENA ISPOD AUTA POSLE NESREĆE: Hitno prevezena u Urgentni centar, konstatovane joj teške povrede
Slušaj vest
Devojka je zadobila teže povrede u saobraćajnoj nesreći koja se u subotu oko 17 sati dogodila na Voždovcu!
Kako se nezvanično saznaje, devojka, koja ima 23 godine, završila je priklještena ispod točkova automobila nakon što je oborena na ulici u naselju Medaković.
Devojka je sa težim povredama prebačena u Urgentni centar.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši