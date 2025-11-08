Slušaj vest

Jutros je kod Čeneja za dlaku izbegnuta tragedija kada je jedan vozač uspeo da izbegne drugi koji se priključivao na put kojim se on vozi. 

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs", vozač automobila je imao sreću jer je na vreme uspeo da izbegne drugo vozilo koje se kako se vidi na snimku — iznenada pojavio iz mraka!

Zahvaljujući brzoj reakciji vozača koji je snimio incident, izbegnuta je saobraćajna nesreća.

Uznemirujući snimak pogledajte u nastavku: 

Kurir.rs

