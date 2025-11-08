Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Uprave saobraćajne policije danas su doneli rešenje o zadržavanju državljanina BiH M.G. (45) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Na osnovu do sada utvrđenog činjeničnog stanja do saobraćajne nezgode je došlo kada je M.G. kao vozač teretnog vozila koje je vuklo priključnu prikolicu, prešao iz srednje u levu saobraćajnu traku prethodno se ne uverivši da navedenu radnju može izvršiti na bezbedan način, usled čega je došlo do kontakta između njegovog vozila i teretnog vozila kojim je upravljao M.U. (52), a koji se kretao kolovozom državnog puta prvog A reda na teritoriji GO Surčin levom saobraćajnom trakom - navodi se u saopštenju. 

U saobraćajnog nezgodi je teške telesne povrede u vidu preloma gornje vilice zadobio putnik iz vozila V.U. (21).

Po nalogu javnog tužioca policijski službenici su izvršili uviđaj saobraćajne nezgode, sačinili zapisnik o uviđaju, fotodokumentaciju i skicu lica mesta, nakon čega će, u zakonskom roku, sprovesti okrivljenog uz krivičnu prijavu na saslušanje u tužilaštvo.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSTRAŠNA NESREĆA U SURČINU: Udario ženu kolima, pa pobegao - Hitno je prebacili u Urgentni centar
Hitna pomoć
HronikaDEČAK (2) IZAŠAO IZ KUĆE, UDARIO GA AUTOBUS Detalji stravične nesreće u Surčinu: Poznato stanje mališana, oglasio se njegov otac: Van sebe sam već dva dana!
IMG_20250509_221126.jpg
HronikaAUTOBUS UDARIO DETE. MEŠTANI MU RAZLUPALI STAKLA Opšta drama u Surčinu, Hitna na licu mesta
IMG_20250509_221126.jpg
HronikaLANČANI SUDAR KOD SURČINA: Učestvovalo pet vozila, ima povređenih!
saobraćajni policajci na ulici