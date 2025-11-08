KAMIONDŽIJA IZ BIH ZADRŽAN ZBOG IZAZIVANJA TEŠKOG SUDARA! Mladić iz automobila zadobio prelom vilice! Saobraćajna nesreća kod Surčina
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Uprave saobraćajne policije danas su doneli rešenje o zadržavanju državljanina BiH M.G. (45) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
- Na osnovu do sada utvrđenog činjeničnog stanja do saobraćajne nezgode je došlo kada je M.G. kao vozač teretnog vozila koje je vuklo priključnu prikolicu, prešao iz srednje u levu saobraćajnu traku prethodno se ne uverivši da navedenu radnju može izvršiti na bezbedan način, usled čega je došlo do kontakta između njegovog vozila i teretnog vozila kojim je upravljao M.U. (52), a koji se kretao kolovozom državnog puta prvog A reda na teritoriji GO Surčin levom saobraćajnom trakom - navodi se u saopštenju.
U saobraćajnog nezgodi je teške telesne povrede u vidu preloma gornje vilice zadobio putnik iz vozila V.U. (21).
Po nalogu javnog tužioca policijski službenici su izvršili uviđaj saobraćajne nezgode, sačinili zapisnik o uviđaju, fotodokumentaciju i skicu lica mesta, nakon čega će, u zakonskom roku, sprovesti okrivljenog uz krivičnu prijavu na saslušanje u tužilaštvo.
Kurir.rs