- Na osnovu do sada utvrđenog činjeničnog stanja do saobraćajne nezgode je došlo kada je M.G. kao vozač teretnog vozila koje je vuklo priključnu prikolicu, prešao iz srednje u levu saobraćajnu traku prethodno se ne uverivši da navedenu radnju može izvršiti na bezbedan način, usled čega je došlo do kontakta između njegovog vozila i teretnog vozila kojim je upravljao M.U. (52), a koji se kretao kolovozom državnog puta prvog A reda na teritoriji GO Surčin levom saobraćajnom trakom - navodi se u saopštenju.