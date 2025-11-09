Slušaj vest

Policija je pretresom stana koji koristi M. C. (32) iz Niša, pronašla šest paketića sa oko 62 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, 10 paketića sa oko 12 grama materije za koju se sumnja da je kokain, kao i vagicu za precizno merenje.

Protiv njega će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaUHAPŠENI OSUMNJIČENI BOMBAŠI IZ NIŠA! Eksploziv bacili u dvorište jedne kuće, prilikom pretresa policija pronašla bombu i drogu!
shutterstock_86474341.jpg
HronikaUHAPŠEN DILER U BEOGRADU! Policija mu pretresla stan i pronašla ilegalnu laboratoriju, narkotike i novac! Određeno mu zadržavanje (FOTO)
droga
PolitikaSTRANE SLUŽBE UDARAJU NA SRBIJU! Analitičari: Cilj je destabilizacija države i rušenje Ekspa!
spy.jpg
PolitikaKURIR SAZNAJE! U Zvorniku uhapšen OPASNI KAVČANIN DARKO DULOVIĆ! Dovodi se u vezu sa slučajem "ubačeni snajperista" - evo KO je on!
ukp-hapsenje-sbpok.jpg