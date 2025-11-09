U direktnom sudaru život je izgubio vozač automobila, a povređeni su kolima Hitne pomoći prebačeni u Urgentni centar.
PRVE SLIKE UŽASA KOD UMKE: Automobil potpuno zgužvan u sudaru sa autobusom, vozač poginuo, povređeno osmoro (FOTO)
U sudaru autobusa i putničkog vozila na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca jedna osoba je poginula, a osam je povređeno.
Nesreća se desila oko 5.45 časova.
Jedna osoba je zadobila teže povrede, a na teren su izašle tri ekipe Hitne pomoći.
Prve slike sudara autobusa i automobila na Obrenovačkom drumu kod Umke Foto: RTS Printscreen
Saobraćaj je usporen, pošto se odvija naizmenično, jednom saobraćajnom trakom. Uviđaj je u toku.
Kurir.rs/RTS
