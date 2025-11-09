Slušaj vest

U sudaru autobusa i putničkog vozila na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca jedna osoba je poginula, a osam je povređeno.

Nesreća se desila oko 5.45 časova. 

Jedna osoba je zadobila teže povrede, a na teren su izašle tri ekipe Hitne pomoći.

Prve slike sudara autobusa i automobila na Obrenovačkom drumu kod Umke Foto: RTS Printscreen

Saobraćaj je usporen, pošto se odvija naizmenično, jednom saobraćajnom trakom. Uviđaj je u toku.

