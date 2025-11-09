Slušaj vest

Prema saznanjima Kurira, telo Kragujevčanina Đ.J. (19) pronađeno je danas pre podne.

Telo mladića, koji je nestao pre tri sedmice, pronađeno je u žbunju iza objekta Centara izvrsnosti, nedaleko od Hitne pomoći u Kragujevcu.

Za Đorđem Jankovićem tragalo se od 19. oktobra, a u potrazi su učestvovali prijatelji porodice i drugi sugrađani. Tokom današnje akcije potrage, koja je počela u 10 časova, jedna grupa je i pronašla telo.

Kako saznajemo, uviđaj je završen. Na telu nema vidljivih tragova nasilja. Po svemu sudeći, u pitanju je najverovatnije samoubistvo. Iz nadležnog tužilaštva izdata je naredba za obdukciju.

Očekuju se zvanične informacije.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

