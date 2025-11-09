Slušaj vest

Sagovornik je detaljno ispričao kako je tog dana, dok je bio na poslu, slučajno postao svedok drame koja se odvijala na jednoj zgradi u centru Novog Sada. On je tom prilikom uspeo da spase život devojci koja je pala sa prozora.

Devojka vidi, dok je muškarac drži

- Bio sam na poslu kada sam video da se nešto dešava. U početku nisam ozbiljno shvatio situaciju, mislio sam da se deca šale s nekim čovekom koji je gledao u pravcu zgrade. Međutim, onda sam video da žena gleda gore i govori nešto. Kao što bi svaki radoznao čovek pogledao i ja sam pogledao gore i vidim - devojka u trenerci visi sa drugog sprata zgrada, dok muškarac je drži za ruke. Bukvalno je visila. Tada sam je pitao: "Da li ste uredu?" Mislio sam na to da li je situacija pod kontrolom i da li taj muškarac može da je drži - priseća se Jovica u razgovoru za Blic TV.

Devojka pala sa prozora Foto: Kurir.rs/T.M.

U deliću sekunde, dok su prolaznici u neverici posmatrali prizor, devojka je ispala iz ruku čoveka koji je pokušavao da je zadrži.

- Te iste sekunde, ona pada. Da li je on nju pustio zato što više nije mogao da je drži, da li je ona iskliznula i pala ili se otrgla... Ja to ne znam. Ona pada prvo na prozor prvog sprata, pa na tendu lokala. Ja sam bio tu, bukvalno metar od mesta gde je pala. Ona je padala u mom pravcu. Instinktivno sam odreagovao, pokušao da je uhvatim. Ona je pala direktno na moju desnu nogu i automatski padamo na zemlju i ona ja. Dalje, ja nju ni ne vidim. U tom trenutku sam osetio strašan bol i pao sam. Posle sam video krv na farmerkama, znao sam da je nešto slomljeno - priča Baračanin.

Teška situacija

Devojka je preživela zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji, ali je Jovica zadobio teške povrede. Novosadski heroj je istakao da bi voleo da je devojka dobro i da se nada da će sledeći put drugačije razmišljati pre nego što se dovede u opasnost. Jovica Baračanin je, takođe, iskreno priznao i da se nakon ovog događaja on i njegova porodica nalaze u veoma teškoj finansijskoj situaciji.

- Voleo bih da je ona zdrava, živa, i da razmišlja u sledeći put drugačije. Ali, da li sam ja heroj?! Valjda, neka sam heroj, ali... Ovo nije teška, ovo je katastrofalna situacija. Ja imam suprugu s kojom nisam venčan, imam sina od 3 godine, a imam i sina od 33 godine - otkrio je ovaj Novosađanin.

Devojka zadobila povrede nakon pada Foto: Kurir.rs/T.M.

- Drago mi je ako sam ja spasio nekog, ali ja više nisam sposoban za posao. Molim Boga da se izvučem, imam otvoren prelom noge. Jedva su mi nogu spasili. Osoba koja bila u bolnici tog dana u pratnji nekoga, je prokomentarisala da mi je ispala patika. Ja sam onako instinktivno pogledao, jeste patika, ali ona je zajedno sa mojom nogom, bukvalno visila pored kolica - prisetio se povređeni muškarac.

Jovica je i istakao da nije tip osobe koja traži pomoć, ali da zbog trenutne situacije u kojoj se nalazi neće odbiti pomoć ukoliko mu je neko ponudi.

- Ko smatra da treba i može da mi pomogne...Ne želim da tražim pomoć, nisam čovek koji traži nečiju pomoć. Na rukama ću za ovo dete, da mu napravim i da jede bilo šta, moraću da se snađem, ali ja trenutno ne mogu ni sam da se okupam.

Devojka pala kroz porzor višespratnice u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M., Tijana Majkic

Pokušala da dohvati novac?

Podsetimo, prema nezvaničnim saznanjima, devojka koja je pala sa prozora stana, u Novom Sadu, htela da dobaci novac jednom muškarcu koji se nalazio ispred zgrade, ali je novac pao na tendu ispod prozora. Videvši šta se desilo, V. P. je pokušala da se spusti kroz prozor kako bi ga dohvatila, ali je pala sa sprata.