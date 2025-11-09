Slušaj vest

Bivši radnici Centralnog zatvora u Beogradu bore se za svoj stanarski status jer godinama žive u jednom krilu zatvora koje je preuređeno za porodični život.

Milovan Blagojević predsednik skupštine stanara objasnio je da se oni već decenijama bore da zadrže krov nad glavom:

- Nema saobraćaja, nema gužve. Jedni drugima čuvamo decu. Mislim da je ovo najbezbednija zgrada. Meni je sigurnije ovde nego, na primer, u nekom soliteru. 145 ljudi ovde ima, a od toga ima 35 dece. Ljudi ne znaju na čemu su. Kada će ih neko izbaciti, i da li će ih izbaciti. Mi smo od svojih usta odvajali i ovo preuređivali. Da bi sebi sredili, da imamo gde da živimo. Nama se odbijalo za stambenu izgradnju. Mi od para ništa nismo videli. Nit' stan, nit' rešenje, da znamo da je ovo naše. Najbezbolnije bi bilo da nama država da rešenje na ovo. Da mi imamo status, da je to naše, stanarsko pravo - ispričao je Milovan Blagojević predsednik skupštine stanara.

Milovan Blagojević Foto: Kurir Televizija

Stanari su se žalili institucijama, navodeći kako su plaćali račune i troškove radova, kao da su stanovi njihovi, dok u praksi ne uživaju nikakva prava na njih i da konstantno strepe da mogu ostati bez krova nad glavom, jer su mnogi od njih penzioneri koji su nekada bili zaposleni u zatvoru.

- Mi smo odvojeni od zatvora. Ne možemo bez najave, iako smo bili radnici. Mi nemamo nikakve veze sa zatvorenicima. Pisali smo dopis, nismo dobili odgovor. Ministarstvu pravde smo pisali, nismo dobili odgovor. Kome više da se žalimo - kaže Blagojević

Borba stanara se nastavlja. Nekoliko generacija je stasalo među zidovima zatvora i mnogi tvrde da nisu voljni da se odreknu borbe i napuste mesto gde su stvarali sećanja, porodice i proživljavali ceo životni vek.

1/4 Vidi galeriju Centralni zatvor u kom žive 53 porodice Foto: Kurir Televizija

Preuređene zatvorske samice

Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu "Grgur" posetio je nedavno ove 53 porodice penzionisanih službenika i zaposlenih u Višem sudu koje decenijama žive u Centralnom zatvoru u Bačvanskoj ulici u Beogradu:

- Radi se o 53 porodice koji su preuredili prazne prostorije. Namestili su sebi prostor. To je nadležnost Republike i Ministarstva pravde. Ja sam u Skupštini izneo njihov problem i ja sam tražio da oni dobiju rešenja da otkupe to. Oni su stvarno to zaslužili, kao i policajci. Oni strepe da svake sekunde mogu da ih izbace napolje. Država treba da dodeli svim tim ljudima pravo da to otkupe. To je užas, to su zatvorske samice preuređene. Oni žele samo to da otkupe da bi njihovoj deci nešto ostalo. To se mora desiti jer oni su sve to svojim krvavim radom zaslužili. Treba tim ljudima ministarstvo pravde da pomogne. Grad Beograd nije zadužen za to - kaže Grgur.

Foto: Kurir Televizija

Grgur je na predlog Zakona o izvršenju podneo amandmane kojima je predložio da stan ne mora imati ograničenje od 60 kvadrata, kao i da se ukine uslov o prijavljenoj adresi vlasnika. Istakao je da postoje milioni slučajeva u kojima vlasnik nije prijavljen na toj adresi. Naveo je primer prema kojem, ako stan vredi 30 dinara, a dužnik duguje 20 dinara, on može izgubiti taj stan, čime nijedna kuća nije zaštićena. Zbog toga je, kako kaže, tražio amandmane koji bi omogućili veću zaštitu vlasnika.

- Čuo sam da i na Voždovcu proj 198, 20 porodica žele da izbace na ulicu, zbog toga što investitor duguje pare. Gde ćeš ti da izbaciš 20 porodica, koji su uredno platili stanove? Ne smemo da dozvolimo da ti ljudi završe na ulici. Svaki treći dan mi se javlja neko ko želi da zvrši samoubistvo jer izvršitelji žele da im oduzmu dom. Ljudi kupuju lekove na komad, a izvršitelji imaju stanove na Beogradu na vodi - zaključuje Grgur.

Zimi je ledeno a leti su visoke temperature

Glavni urednik Kurira, Rajko Nedić naglasio je da je važno pronaći konkretne načine da se građanima izađe u susret, da se čuju njihovi problemi i ponude rešenja koja će poboljšati njihov svakodnevni život

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

- Za ovo nisam znao, dok Uglješa nije predložio dopis, da se radi o 53 porodice. Centralni zatvor je jedna surova građevina koja je građena posle Drugog svetskog rata na Voždovcu, koji je nekad bio periferija a sada je centar grada. Hodnici su spolja a ćelije unutra, zimi je ledeno a leti su visoke temperature. Žena jedna je rekla da živi u hodniku, oni imaju problema jer ne žele ni gosti da im dolaze jer žive faktički u zatvoru. Postoje određeni ljudi koji tu žive sa porodicama, deca su tu odrasla - kaže Nedić i dodaje:

- Oni su tu ulagali sami i ti ljudi hoće da se reši njihov status. Ranijih godina je bila ideja da se centralni zatvor izmeni, jer on više nije funkcionalan. Bila je ideja da se on nalazi na Bubanj potoku. Sad je pod pravosudnim sistemom i Ministarstvo pravde je zaduženo za njega. Mi kao mediji smo prepoznali da je naša dužnost da rešimo ovakve stvari. Mislim da svi zajedno možemo uticati na ovo. Tako da mi kao odgovorni mediji želimo da pomognemo tim ljudima da dođu do nekog rešenja.

53 PORODICE ŽIVE U CENTRALNOM ZATVORU, STREPE DA IH DRŽAVA NE ISTERA! Grgur i Nedić pozvali na zaštitu ljudi: Jedna žena spava u hodniku, deca tu odrastaju Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs