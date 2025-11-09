Slušaj vest

Društevene mreže preplavljene su bolnim i tužnim oproštajima od prelepe devojčice (14) koja je preminula u petak nakon što joj je, iz za sada nepoznatog razloga, pozlilo tokom odbojkaškog treninga u Borči u Beogradu.

Tragedija se, podsetimo, dogodila u četvrtak uveče oko 22.30 časova na treningu odbojke u Borči. Ona je kolima Hitne pomoći odmah odvezena u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova gde joj je ukazana pomoć. Međutim, nažalost usled komplikacija devojčica je preminula u petak ujutru.

Devojčica koja je preminula nakon što joj je pozlilo na treningu Foto: Društvene Mreže

Mnogo mi fališ...

"Anđele moj", "Anđeoski si lepa, previše savršena za ovaj odvratni svet", "Lepoto moja jedina, neka ti je laka zemlja. Deo moje duše je otišao sa tobom. Čuvaj me anđele moj, mnogo nam fališ", "Moja nasmejana savršena devojčica, mnogo mi fališ" - bile su srceparajuće poruke koje je objavila sestra tragično preminule devojčice na svom profilu na Instagramu uz nekoliko njenih fotografija.

Na društvenim mrežama, kako smo već pomenuli mogu se pročitati i drugi bolni oproštaji.

Devojčici pozlilo tokom trčanja na treningu Foto: Društvene Mreže

"Lepa naša M. neka te anđeli čuvaju", "Otišla si kod anđela, jer njima i pripadaš, Bog te čeka u rajskom naselju", "Počivaj u miru i neka ti je laka crna zemlja lepa naša", "Saučešće roditeljima i sestrama, ovo je velika tragedija koja ne može rečima da se opiše", "Dobra i najlepša naša devojčica, sada je na nekom lepšem mestu, čuvaj nas, a mi čuvamo uspomene na tebe" - samo su neke od poruka koje su se mogle pročitati na mrežama.

Pozlilo joj na trčanju

Kako smo ranije izveštavali, devojčici je naglo pozlilo na početku treninga, tačnije dok je trčala oko terena sa saigračicama.

Tinejdžerka preminula sutradan u bolnici Foto: Društvene Mreže

- Čuli smo da joj je pozlilo na početku treninga, tačnije oni su stali u vrstu kao što rade na svakom početku treninga. Krenulo je zagrejavanje i oni u toku tog zagrejavanja trče nekoliko krugova oko terena kako bi se što bolje zagrejali. Tako je i sad bilo, međutim negde na trećem krugu njoj je pozlilo i samo se srušila. Ispičale su mi komšije da su scene bile strašne... Devojčica se samo srušila i svi su pritrčali da joj pomognu, odmah su zvali Hitnu pomoć - rekla je ranije za Kurir poznanica porodice i dodala da su sutradan stigle najtužnije vesti, devojčica je preminula.