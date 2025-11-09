Slušaj vest

Policija u Barajevu u petak je uhapsila D.J. zbog sumnje na polno uznemiravanje maloletnog lica.

D.J. je iskoristio priliku dok je bio u poseti kod prijatelja i neprimereno se ponašao prema maloletnoj A.M. (14).

Incident se dogodio kada je osumnjičeni iskoristio trenutak kada je ostao sam sa devojčicom, koju je potom dodirivao po genitalijama i ljubio je po vratu.

Ovaj slučaj je izazvao veliku uznemirenost u lokalnoj zajednici, a istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Nadležni organi preduzimaju sve potrebne mere kako bi se obezbedila pravda i zaštita maloletne žrtve.

Kurir.rs/telegraf

Ne propustiteHronikaSTRAVIČNA SCENA U MLADENOVCU: Manijak u punom kafiću prišao devojčici, pa radio jezive stvari!
1745961785407.jpg
HronikaPEDOFIL IZ APATINA VREBA SA FEJSBUKA! Evo šta je radio učenici sedmog razreda
manijak.jpg
HronikaMANIJAK (39) UHVAĆEN NA BEOGRADSKOM BAZENU KAKO SLIKA DEVOJČICE! Policija se šokirala kad mu je pogledala telefon, ekspresno je uhapšen: Svi detalji!
IMG_20250615_014819.jpg
HronikaODREĐEN PRITVOR PEDOFILU KOJI JE POKUŠAO DA OBLJUBI DEVOJČICU (12) U PROKUPLJU: Rekao joj da ostane da opere suđe, a onda ju je napao! Uspela je da mu pobegne
policija obezbedila mesto razbojniptva.jpg