Hronika
UŽAS U BARAJEVU: Pedofil dodirivao devojčicu po genitalijama i ljubio je po vratu
Policija u Barajevu u petak je uhapsila D.J. zbog sumnje na polno uznemiravanje maloletnog lica.
D.J. je iskoristio priliku dok je bio u poseti kod prijatelja i neprimereno se ponašao prema maloletnoj A.M. (14).
Incident se dogodio kada je osumnjičeni iskoristio trenutak kada je ostao sam sa devojčicom, koju je potom dodirivao po genitalijama i ljubio je po vratu.
Ovaj slučaj je izazvao veliku uznemirenost u lokalnoj zajednici, a istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
Nadležni organi preduzimaju sve potrebne mere kako bi se obezbedila pravda i zaštita maloletne žrtve.
Kurir.rs/telegraf
