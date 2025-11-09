Slušaj vest

Pet osoba uhapšeno je u velikoj akciji policije i tužilaštva u Nišu zbog sumnje da su prodavali drogu na teritoriji grada! Kako Kurir nezvanično saznaje, među uhapšenima je i N. P. inače, rođeni brat Marka Pavlovića (22) koji je ubijen u obračunu kriminalaca pre 17 godina!

- Članovi kriminalne organizacije - N. N., A. M., P. N., S. D. i P. M., svi iz Niša lišeni su slobode zbog sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Sumnja se da su kao pripadnici grupe prodavali opojnu drogu konzumentima na teritoriji Niša - navodi naš sagovornik i dodaje da istragu vodi Više javno tužilaštvo u Nišu.

- Policija je od osumnjičenog P. M. oduzela 27,5 grama kokaina, od osumnjičenog S. D. 33,57 grama kokaina. Dok je kod osumnjičenog A. M. pronađeno 0,5 grama kanabisa.

Brat ubijen u sačekuši

Kako smo već napomenili, nezvanično saznajemo da je uhapšeni N. P. brat ubijenog Nišlije koji je izrešetan u sačekuši 26. aprila 2008. godine oko 17 časova u Mokranjčevoj ulici u Nišu. Navodno, N. P. je vođa kriminalne organizacije koja je uhapšena.

- Pavlović je na dogovreno mesto došao da bi rešio sukob koji je nastao samo dan ranije sa jednim gostom lokala u kom je radio kao obezbeđenje. Naime, nesporazum je bio oko polomljene čaše u klubu. Međutim, na kraju se ispostavilo da je nameštaljka. Upao je u zamku i brutalno je likvidiran - podseća izvor i dodaje:

- Na dogovoreno mesto došlo je oko desetak momaka, od kojih nisu svi imali oružje. U pucnjavi su povređena još dva momka - jedan je brat ubijenog Pavlovića, dok je drugi mladić bio samo slučajni prolaznik. Nakon rafalne paljbe osumnjičeni su seli u dva automobila i pobegli sa mesta zločina. Ubrzo su svi identifikovani, a za njima je nakon toga raspisana i poternica.

Ubicama 20 godina zatvora

Okrivljeni Dušan Kuzmanović i Marko Savić odlukom Apelacionog suda u Nišu 2019. godine osuđeni su na po 20 godina za ubistvo Marka Pavlovića. Okrivljeni Marko Savić je brat Žarka Savića zvanog Ćente koji je ubijen 2017. godine zajedno sa Aleksandrom Anđelkovićem u blizini niškog suda.

- Anđelković je bio na optužnici da je učestvovao u sukobu u Mokranjčevoj ulici kada je ubijen Pavlović. Ubistvo se desilo nkaon odloženog ročišta za ubistvo Pavlovića koji je bio označen kao narko-diler - podseća sagovornik i dodaje da je Kuzmanović uhapšen u julu 2020. godine u Španiji.