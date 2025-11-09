Slušaj vest

Otac i ćerka povređeni su u tuči koja se u subotu, 8. novembra, dogodila u jednom poznatom supermarketu na Voždovcu.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, njih je, kako se sumnja, napao muškarac star 42 godine i to nakon žučne verbalne rasprave.

Takođe, prema nezvaničnim saznanjima, J. D. (71) i njegova ćerka M. D. (40) su pre incidenta imali raspravu sa osumnjičenim P. M. U jednom trenutku je, kako se sumnja, P. M. fizički nasrnuo na njih i zadao im više udaraca u predelu glave i tela. Nakon incidenta otac i ćerka su hitno prebačeni u Urgentni centar gde su im konstatovane povrede.

Protiv P. M. je podneta prijava za nasilničko ponašanje.

U ovom trenutku nije poznato zašto je došlo do rasprave, kao ni da li se osumnjičeni i žrtve odranije poznaju.