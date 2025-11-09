Slušaj vest

Otac i ćerka povređeni su u tuči koja se u subotu, 8. novembra, dogodila u jednom poznatom supermarketu na Voždovcu.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, njih je, kako se sumnja, napao muškarac star 42 godine i to nakon žučne verbalne rasprave.

Takođe, prema nezvaničnim saznanjima, J. D. (71) i njegova ćerka M. D. (40) su pre incidenta imali raspravu sa osumnjičenim P. M. U jednom trenutku je, kako se sumnja, P. M. fizički nasrnuo na njih i zadao im više udaraca u predelu glave i tela. Nakon incidenta otac i ćerka su hitno prebačeni u Urgentni centar gde su im konstatovane povrede.

Protiv P. M. je podneta prijava za nasilničko ponašanje.

U ovom trenutku nije poznato zašto je došlo do rasprave, kao ni da li se osumnjičeni i žrtve odranije poznaju.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteBeogradNEZAPAMĆENA GURKA U BEOGRADSKOM SUPERMARKETU: Penzioneri se koškali, ali ovaj put NE ZBOG ĆEVAPA! Kutije lete, OPŠTI HAOS (VIDEO)
collage.jpg
SrbijaOKRŠAJ U SUPERMARKETU U NEGOTINU! I staro i mlado u klinču zbog JEFTINOG MESA: Ljudi bacali gajbe jedni na druge pa POPADALI VIDEO
snimak-ekrana-20230415-133227.jpg
SrbijaNOVI HAOS U SUPERMARKETU! KIŠOBRAN U GLAVU ZBOG PLEĆKE OD 400 DINARA: Ljudi se penju na frižidere (VIDEO)
penjanje.jpg
InfoBiz"POPUSTI SU ČIST PSIHOLOŠKI TRIK!" Stručnjaci otkrivaju zašto sniženja izazivaju iracionalno ponašanje: NAROČITO SU RANJIVE ŽENE
46.jpg