Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 11 časova u Pančevu zaustavili su vozilo marke "audi" austrijskih registarskih oznaka koje se kretalo brzinom od 191,2 kilometara na čas, na državnom putu Kovin - Pančevo gde je brzina ograničena na 80 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao pedesetogodišnji srpski državljanin A .G. koji je prethodno izvršio preticanje jednog putničkog i jednog teretnog vozila preko neisprekidane uzdužne linije.

Učinilac prekršaja isključen je iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i nepropisnog preticanja.

Inače, pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima, danas, u vremenskom intervalu od svega par sati, otkrili su pet prekršaja nasilničke vožnje i osam prekršaja nepropisnog preticanja preko neisprekidane uzdužne linije, kao i tri prekršaja većih prekoračenja brzine koji su Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisani kao teži prekršaji.

