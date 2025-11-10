Jutros nešto pre 7 časova jedan automobil sleteo je sa autoputa kod Laste u smeru ka Nišu i završilo u jarku.
Kola izvlače hitne službe
PRELETEO BANKINU I ZAVRŠIO U JARKU: Saobraćajka na auto-putu kod Laste (FOTO)
Još uvek nije poznato stanje učesnika, niti kako je došlo do saobraćajne nesreće, a sudeći po fotografijama sa Instagram stranice 192.rs pričinjena je veća materijalna šteta.
Naime, putničko vozilo je pod neobjašnjenim okolnostima sletelo s autoputa, prešlo bankinu i zaštitnu ogradu i završilo u jarku kraj puta.
Na mesto udesa izašla je policija, kao i služba na putu koja je uspela da izvuče automobil iz jarka.
(Kurir.rs/Blic/192)
