Slušaj vest

Još uvek nije poznato stanje učesnika, niti kako je došlo do saobraćajne nesreće, a sudeći po fotografijama sa Instagram stranice 192.rs pričinjena je veća materijalna šteta.

Naime, putničko vozilo je pod neobjašnjenim okolnostima sletelo s autoputa, prešlo bankinu i zaštitnu ogradu i završilo u jarku kraj puta.

Na mesto udesa izašla je policija, kao i služba na putu koja je uspela da izvuče automobil iz jarka.

(Kurir.rs/Blic/192)

Ne propustiteHronika"TAJ ČOVEK JE TALIČAN, DVA PUTA SE SAKRIO NA ISTU FORU, BIĆE KOLUMBIJA" Bio s vlasnikom kazina kada je ubijen, preživeo napad u kafiću
587.jpg
HronikaTRAGIČAN KRAJ POTRAGE ZA MILANOM (37) IZ BOGATIĆA: Pronađeno telo nestalog profesora violine, porodica potvrdila da je izvučeno iz Save kod Beograda
Milan Perović nestao
HronikaKRENUO NA KRŠTENJE SA ĆERKICOM I IZGUBIO ŽIVOT NA PUTU KOD BELE CRKVE! Potresna ispovest Denisove žene: Svaki dan je sve bolnije! (foto, video)
Denis Novaković, udes, Bela Crkva
HronikaUHVAĆEN KAKO "GAZI" 190 NA SAT, PRE TOGA NAPRAVIO JOŠ JEDAN PREKRŠAJ! Bahati vozač snimljen na putu Kovin - Pančevo: Pogledajte kako juri "audijem"! (VIDEO)
Screenshot 2025-11-09 204120.jpg